Ryan Murphy retrata la obsesión estética en 'The Beauty', su nueva y "provocativa" serie

Raúl Bobé

Londres, 20 ene (EFE).- El galardonado director, productor y guionista estadounidense Ryan Murphy ('American Horror Story') presenta 'The Beauty', su nueva serie, donde retrata las obsesiones estéticas de la sociedad actual de una manera "provocativa", según describen dos de sus protagonistas, Evan Peters y Rebecca Hall, en una entrevista con EFE.

Basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, 'The Beauty' (la belleza) imagina un mundo en el que un nuevo virus de transmisión sexual se expande rápidamente entre la población, convirtiendo a los portadores en una versión más atractiva de sí mismos y despertando la avaricia en aquellos que ven en la enfermedad una forma de hacer negocio.

Peters y Hall, que en 'The Beauty' encarnan a dos agentes del FBI encargados de investigar el hallazgo sospechoso de varios cadáveres relacionados con este virus de la belleza, reciben a EFE en un hotel de Londres antes del estreno de la serie, que llegará a España este 22 de enero en Disney+.

'The Beauty' explora en un híbrido entre la ciencia ficción y el terror corporal -que recuerda inevitablemente a 'La Sustancia' (2024)- la parte menos bella de la sociedad actual: sus miedos, su ambición y su búsqueda interminable y obsesiva por la perfección estética, en parte potenciada por los cánones imposibles que muestran las redes sociales.

"Ryan Murphy siempre tiene el olfato para captar bien el 'zeitgeist' ('espíritu de la época') de lo que estamos hablando y de alguna manera lo explota, pero intencionadamente. Lo sensacionaliza, lo hace subversivo, provocativo y tema de conversación", asevera la actriz británica.

En este contexto, para Hall la serie envía el mensaje de que "tu singularidad es importante, sea lo que sea que signifique para ti, y perseguir algo que es impuesto desde fuera puede ser peligroso y puede hacer que te vuelvas loco".

Dice el refrán español que "para lucir, hay que sufrir" y a lo largo de los 11 episodios de esta primera temporada de la serie, los personajes de 'The Beauty' ofrecen incontables definiciones de lo que es para ellos la belleza y de los sacrificios que están dispuestos a hacer para lograrla.

Al pensar en la belleza, la primera imagen que viene a la mente de Peters es la "nieve fresca", confiesa el actor estadounidense, mientras que para Hall es algo que desafía a su propia definición, como un "instinto".

El peso de la edad y la llegada de la vejez es otro tema que explora la serie y sobre el que reflexiona Hall: "Sería ingenuo decir que no tengo miedo de envejecer. Todos lo tenemos. Hacerse mayor es literalmente el proceso de perder tu vida", afirma la actriz, de 43 años.

"Algunos días me miro en el espejo y me encanta la manera en la que estoy envejeciendo. Hay otros en que me miro y lo odio. Desearía que fuera de otra manera. Cada día cambia, pero si decido o no hacer algo con eso, es cosa mía", sostiene.

'The Beauty' podrá ser una droga ficticia, pero la serie no se olvida de satirizar sobre el reciente fenómeno de los tratamientos adelgazantes como Ozempic o Mounjaro y sus efectos, que ya son reales y visibles en personas de todo el mundo.

De acuerdo con Hall, otro de los virus -metafóricos- que se ha apoderado de la sociedad es el de la desconexión: "De alguna forma, estamos perdiendo nuestro sentido compartido de humanidad y necesitamos pasar más tiempo en persona hablando con el resto", reflexiona.

A su lado, un Peters poco locuaz durante la entrevista, añade: "Me gusta eso, es una gran respuesta".

'The Beauty' también se presenta como un reto personal para el propio Murphy, de 60 años, que vuelve al género de terror e intentará convencer a los críticos después de las demoledoras reseñas que recibió su último proyecto 'Todas las de la ley' ('All´s Fair'), con Kim Kardashian, Glenn Close o Naomi Watts, pero con una calificación de cero estrellas para 'The Guardian'.

Peters y Hall encabezan un elenco que también incluye a Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope, o Isabella Rossellini; y cuenta con cameos estelares de Gigi Hadid, Meghan Trainor o Ben Platt, entre otros. EFE

(vídeo)