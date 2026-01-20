Rusia recuerda que Groenlandia no forma parte originalmente de Dinamarca: "Es un problema colonial"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha recordado este martes que la crisis relacionada con las aspiraciones expansionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con respecto a Groenlandia continúa "un problema vinculado a la época colonial" ya que la isla no forma parte de manera original de Dinamarca.

"Esto forma parte del problema vinculado al legado de la época colonial. Desde el siglo XII, Groenlandia fue esencialmente una colonia noruega, luego, durante el siglo XVII y principios del XX, fue una colonia danesa", ha apuntado Lavrov.

"Solo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo por el que pasó a formar parte de Dinamarca, no como colonia, sino como territorio asociado afiliado a la Unión Europea", ha añadido el jefe de Exteriores, en una rueda de prensa en la que se han repasado algunos de los hitos y desafíos de la diplomacia rusa en 2025.

Lavrov ha apuntado que "Groenlandia no es realmente una parte original de Dinamarca", sino un "territorio colonial", que nada tiene que ver con el visto bueno que los habitantes de la isla hayan concedido a su actual estatus. "Que la gente de allí esté acostumbrada y se sienta cómoda es otra cuestión", ha valorado.

No obstante, ha remarcado que los problemas que derivan del pasado colonial de algunos territorios "son cada vez más aguados", según recoge la agencia TASS.

El estatus legal de la isla vuelve a estar de actualidad después de que el presidente Trump esté acelerando por hacerse con su control, que ya intentó en su primer mandato con ofertas de compra, alegando motivos de seguridad.