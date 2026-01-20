Agencias

Rusia lanza ataque masivo contra empresas militares y el sector energético de Ucrania

Moscú, 20 ene (EFE).- Rusia lanzó esta noche un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra empresas de la industria militar de Ucrania, el sector energético y otros objetivos militares, en momentos en que las temperaturas en este país rondan los 12 grados bajo cero, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance de emplazamiento terrestre y aéreo, así como drones de asalto contra empresas militares de Ucrania, instalaciones energéticas e infraestructura de transporte usadas en interés del Ejército ucraniano", señala el comunicado castrense en Telegram.

Según el comunicado, las fuerzas rusas también atacaron almacenes de municiones y talleres de producción de drones de largo alcance.

El ataque, declarado como una respuesta a Kiev por "los ataques terroristas contra objetivos civiles en territorio de Rusia", alcanzó su propósito y todos los objetivos fueron alcanzados, según Moscú.

Ucrania denunció esta mañana un nuevo ataque masivo ruso contra infraestructura energética que dejó parcialmente a Kiev sin luz, agua y calefacción, cuando las temperaturas en la ciudad se sitúan alrededor de los 12 grados bajo cero.

Según han informado el alcalde, Vitali Klichkó, y el jefe de la administración militar de la región capitalina, Timur Tkachenko, la orilla oriental del río Dniéper -que divide en dos la ciudad- ha sido la más afectada por el ataque.

Se trata del tercer gran ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev desde el 9 de enero, cuando otro bombardeo con misiles y drones dejó sin luz y calefacción durante casi tres días a buena parte de la ciudad cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este martes la importancia de reforzar la defensa aérea tras el ataque masivo de anoche en el que Rusia lanzó 34 misiles y 339 drones de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas derribaron o neutralizaron 27 y 315, respectivamente.EFE

