Relatora de ONU afirma que no hay seguridad para defensores de derechos en sur de México

Chiapas (México), 19 ene (EFE).- La relatora especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, aseguró en un mensaje difundido este lunes que no hay seguridad para estos activistas y que el miedo está paralizando los esfuerzos de paz.

El mensaje se da como parte de una visita de tres días a Chiapas, en el sureste mexicano, en donde se reunió con defensores, integrantes de colectivos y organizaciones civiles de este estado.

En Chiapas “no existen condiciones de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos”, advirtió la relatora, y agregó que “la militarización, el crimen organizado, los megaproyectos y la criminalización incrementan los riesgos”.

Señaló también que los testimonios recibidos son alarmantes, especialmente en el caso de “mujeres defensoras, personas indígenas y defensoras de derechos de personas en movilidad”, así como por los hechos de asesinato, desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias.

Lawlor retomó las palabras del padre y activista Marcelo Pérez Pérez, pronunciadas en 2021: “muchas personas quieren la paz, pero están paralizadas por el miedo. El miedo es el mayor enemigo de la paz y tenemos que superarlo”.

Indicó que el caso del padre Marcelo es emblemático, aunque no el único que ha presentado ante las autoridades, y subrayó que “los asesinatos de personas defensoras representan heridas profundas para sus comunidades”.

Sobre el caso del padre Marcelo, con el que se reunió en 2020 tras asumir su mandato y luego en 2024, previo a su asesinato en octubre de ese año, lamentó que, aun con las múltiples peticiones al Gobierno mexicano para otorgar protección al sacerdote, “la respuesta oficial llegó cuando el padre Marcelo ya había sido asesinado, abatido a tiros”.

Por su parte, manifestó su preocupación por personas detenidas de manera arbitraria como Bersaín Velasco García, y expresó la necesidad de justicia para víctimas de asesinatos, tortura, desaparición y desplazamiento forzado.

Asimismo, la relatora aseguró en su mensaje que dará seguimiento a la situación en Chiapas y acompañará aquellas personas o comunidades que están en riesgo, reiterando que la justicia y la dignidad humana son la base de una sociedad justa.

El mensaje fue leído durante el conversatorio ‘La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas: los retos de su protección’, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En el conversatorio participaron miembros del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas; Moctezuma Bersaín Velasco Aguilar, hijo del defensor comunitario preso desde 2022; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, y el Frayba. EFE