Pekín confirma víctimas chinas en la explosión de Kabul y pide seguridad a Afganistán

Pekín, 20 ene (EFE).- China confirmó este martes que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos en la explosión registrada el lunes en las inmediaciones de un restaurante chino en Kabul, y reclamó a las autoridades afganas que refuercen las garantías de seguridad para proteger a sus nacionales, proyectos e instituciones en el país.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun expresó hoy en rueda de prensa las condolencias de Pekín a la familia del fallecido y la solidaridad con los heridos, y señaló que China ha realizado "gestiones diplomáticas urgentes" ante la parte afgana para exigir atención médica a las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

Según Guo, la Embajada de China en Afganistán ha visitado a los heridos en el hospital para transmitir el pésame oficial y coordinar la asistencia consular.

El portavoz subrayó que Pekín "condena enérgicamente y se opone firmemente al terrorismo en todas sus formas" y reiteró su apoyo a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra la violencia extremista.

Algunos medios locales informaron de que el ataque podría haber sido reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico de Jorasán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades afganas.

La explosión, registrada en el interior o en las inmediaciones de un restaurante de comida china situado en el barrio de Shahr-e-Naw, en el centro de Kabul, causó al menos siete muertos -entre ellos un ciudadano chino- y una veintena de heridos, según fuentes hospitalarias y policiales.

Ante el actual contexto de seguridad, el vocero de la Cancillería volvió a recomendar a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Afganistán "por el momento" y pidió a quienes ya se encuentren en el país, así como a las empresas chinas allí presentes, que extremen la vigilancia, refuercen las medidas de protección y se retiren de las áreas de mayor riesgo cuando sea posible.

El suceso se enmarca en una relación pragmática entre China y las autoridades talibanes desde el regreso de estas al poder en 2021, centrada en la protección de ciudadanos e intereses chinos en el país.

Pekín ha reclamado en los últimos años garantías de seguridad para sus nacionales y proyectos, especialmente en sectores como la minería y la energía, y ha llegado a abordar esta cuestión directamente con responsables del aparato de seguridad afgano, ante el aumento de incidentes que han afectado a trabajadores y empresas chinas tanto en Afganistán como en zonas fronterizas. EFE