ONU: ataques rusos para dejar sin calefacción a ucranianos violan las normas de la guerra

Ginebra, 20 ene (EFE).- Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas de Ucrania, dirigidos a dejar sin calefacción ni electricidad a los civiles ucranianos, violan claramente las normas de la guerra y deben terminar, aseguró este martes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

"Insto a las autoridades rusas a que cesen de inmediato estos ataques, es espantoso ver a la población civil sufrir de esta manera", señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas tras una nueva noche de bombardeos que dejaron sin energía a cientos de miles de personas en ciudades como Kiev y Odesa.

En la capital ucraniana, recordó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 5.600 edificios residenciales de varias plantas se encontraban este martes sin calefacción debido a los ataques.

La mayoría de ellos apenas la habían podido reanudar recientemente, tras los cortes provocados por ataques similares el 9 de enero.

Este tipo de ataques dirigidos a hacer sufrir a la población civil "afectan en particular a las personas más vulnerables, entre ellas niños, personas mayores y con discapacidad", subrayó Türk.

La ofensiva contra la infraestructura energética ucraniana, recordó Naciones Unidas, se inició en octubre, ha afectado al menos a 20 regiones del país y repite una estrategia similar lanzada por Rusia en 2024. EFE

