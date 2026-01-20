Nuevas evidencias apuntan que los ojos revelan pistas tempranas sobre el alzhéimer

Madrid, 20 ene (EFE).- Los ojos podrían ofrecer pistas accesibles y no invasivas sobre procesos neurodegenerativos en fases iniciales, como el alzhéimer, según ha comprobado un equipo de investigación liderado desde el español Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid.

Los investigadores han identificado alteraciones tempranas en células inmunitarias de la retina en un modelo animal, y han sumado así nuevas evidencias sobre el papel que la retina juega como indicador temprano de procesos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Los científicos han publicado los resultados de su trabajo en la revista científica Frontiers in Aging Neuroscience.

Junto al Instituto Ramón Castroviejo, en el trabajo han participado investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable del desarrollo del software de análisis automatizado; el Brain Science Institute de Riken y la Nagoya City University (Japón); y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que proporcionó el modelo animal utilizado en el estudio.

El objetivo de la investigación fue analizar si la retina —una estructura que forma parte del sistema nervioso central y que puede examinarse mediante técnicas no invasivas— presenta cambios tempranos relacionados con la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Para ello, el equipo trabajó con un modelo de ratón que reproduce de forma fidedigna aspectos clave de la enfermedad y lo comparó con animales sanos de la misma edad, evaluando distintas etapas del envejecimiento, ha informó la Universidad Complutense de Madrid en una nota de prensa.

El análisis se centró en las células de la microglía, las células inmunitarias del sistema nervioso, fundamentales en los procesos de neuroinflamación, y mediante técnicas de marcaje celular y un sistema automatizado de análisis de imágenes los investigadores cuantificaron de manera objetiva diversos parámetros morfológicos de estas células en la retina.

Según la investigadora Lidias Sánchez-Puebla, “los cambios morfológicos que observamos en la microglía retiniana indican una activación temprana de la respuesta inmunitaria del sistema nervioso. La retina, al ser accesible mediante técnicas no invasivas, podría convertirse en una herramienta complementaria para estudiar la progresión de procesos neurodegenerativos”.

Inés López-Cuenca, investigadora del mismo equipo, señaló que “la combinación de técnicas experimentales con herramientas de análisis automatizado permite obtener medidas objetivas y reproducibles, algo clave para detectar diferencias sutiles asociadas a la enfermedad y al envejecimiento".

Desde el punto de vista científico, el estudio refuerza la hipótesis de que la retina podría utilizarse como una ventana accesible para detectar procesos neurodegenerativos, y a largo plazo, este enfoque podría contribuir al desarrollo de herramientas diagnósticas no invasivas para identificar cambios tempranos asociados a la enfermedad de Alzheimer.

No obstante, los autores subrayaron que se trata de un estudio realizado en modelo animal y que los resultados deben validarse en humanos antes de cualquier aplicación clínica, y que el trabajo representa un avance relevante dentro de una línea de investigación prometedora, pero está todavía en fase experimental. EFE