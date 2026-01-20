Noboa sobre tensión entre EE.UU y Europa: "Ojalá esto se resuelva hablando, no imponiendo"

Davos (Suiza), 20 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hizo este martes un llamamiento al diálogo entre Estados Unidos y Europa para superar la tensión actual por Groenlandia y expresó su deseo de que la situación "se resuelva hablando, no imponiendo".

"Estamos abiertos al diálogo. Ojalá esto se resuelva hablando, no imponiendo, y ojalá se puedan resolver todas estas diferencias. Al final planeta tenemos uno solo y tenemos que sacar lo mejor de lo que tenemos cada uno", dijo Noboa a EFE en el Foro de Davos, que se celebra hasta el próximo viernes en la población alpina.

Noboa señaló que se trata "una situación complicada" y lamentó las "discusiones fuertes entre amigos".

El mandatario ecuatoriano destacó la gran relación de Ecuador con la Unión Europea, Dinamarca, y Estados Unidos, al tiempo que recordó que China es el segundo socio comercial de su país. EFE

(vídeo)