México arresta a dos estadounidenses requeridos por Washington por cargos de narcotráfico

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- Efectivos de las fuerzas de seguridad de México arrestaron este martes en el estado de Sinaloa (noroeste) a dos fugitivos de nacionalidad estadounidense que eran requeridos por las autoridades de Washington por diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

Los dos detenidos, Joshua 'N' y Raymond 'N', de 40 y 43 años, respectivamente, son hermanos y están requeridos por las autoridades del estado de Montana, que les acusan de los delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación de la libertad condicional, informó el Gabinete de Seguridad mexicano en un comunicado.

La dependencia destacó que estos arrestos fueron posibles gracias al intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, en el marco de la "cooperación binacional para detener a personas requeridas por la ley".

Los agentes les localizaron mientras realizan un recorrido de seguridad, en un operativo que contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras su detención fueron llevados al INM para los "trámites correspondientes" antes ser conducidos a las autoridades estadounidenses.

"Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a personas requeridas por autoridades de otros países", concluyó la nota informativa.

Este anuncio se produce apenas unas horas después de que el titular de SSPC, Omar García Harfuch, notificase del traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados "una amenaza real para la seguridad" por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En este traslado, el tercero de este tipo que se produce bajo el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se encontraban personas como Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’, líder regional del ‘Cártel del Noroeste’, según informaron a EFE fuentes de seguridad.

También destaca Pedro Inzunza Noriega, alias ‘El Señor de la Silla’, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cartel de ‘Los Beltrán Leyva’ o Juan Pablo Bastidas, alias ‘Payo Zurita’, operador logístico de los Beltrán Leyva, ambos trasladados a San Diego, California.

La entrega se realizó en medio de las crecientes presiones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los carteles del narcotráfico.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres con organizaciones del crimen organizado en México, algo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes. EFE