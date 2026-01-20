Matviichuk, Premio Nobel 2022: "Hemos dejado de definir correctamente la palabra paz"

Davos/Ginebra, 20 ene (EFE).- Oleksandra Matviichuk, abogada ucraniana que recogió el Premio Nobel de la Paz 2022 en nombre del Centro para las Libertades Civiles que dirige, criticó duramente este martes en el Foro de Davos un panorama internacional donde este tipo de galardones "son como un entretenimiento".

"El problema es que hemos dejado de definir la palabra 'paz' de manera adecuada", comentó la defensora de derechos humanos, preguntada por las repetidas reclamaciones de Donald Trump para obtener el Nobel, y crítica con el hecho de que la FIFA ofreciera al presidente estadounidense un "Premio de la Paz" en diciembre.

No fue la única crítica al presidente estadounidense que la activista ucraniana dejó caer durante su intervención en Davos.

"Cuando vemos lo que está pasando con Sudán, Gaza o Groenlandia, tengo la sensación de que durante el pasado año hemos dado un importante paso hacia al pasado, a un mundo que no estaba basado en la comunidad internacional sino en la voluntad de Occidente", denunció.

Además, la abogada subrayó las dos "realidades paralelas" que enfrentan los ucranianos, con un año marcado por la "impresión" de avance hacia la paz por los esfuerzos de Trump y las reuniones internacionales y, por otro lado, una guerra que ha alcanzado su año más mortífero desde 2022.

Subrayó que las presiones a Ucrania para que ceda ante la ocupación no son sinónimo de paz, "cuando hay desapariciones, tortura, negación de la identidad, adopción forzada, violaciones en masa" y otros abusos.

En este contexto, Matviichuk alertó que el orden internacional basado en la carta de la ONU y en el derecho, "está colapsando ante nuestros ojos".

"En mi experiencia como abogada de derechos humanos que no puede confiar en los instrumentos legales porque no están funcionando, sé que siempre puedes confiar en las personas", afirmó.

Para la activista, "los héroes modernos" de este invierno en Ucrania son la gente corriente, que llevan a cabo rescates y reparaciones cada día, que reparten comida y todo lo necesario para las personas que están helándose y que cuidan a los animales.

La organización de Matviichuk, el Centro para las Libertades Civiles, se dedica a documentar los crímenes de guerra cometidos por Rusia y a ponerles rostro: "la guerra convierte a las personas en números y nosotros devolvemos su nombre a las personas".

Hasta ahora, han registrado alrededor de 100.000 crímenes de guerra en 12 años, desde la anexión de Crimea. EFE