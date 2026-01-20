Agencias

Londres defiende que el acuerdo sobre Chagos garantiza operaciones del R.Unido y EE.UU.

Guardar

Londres, 20 ene (EFE).- El Gobierno del Reino Unido se defendió este martes de las críticas del presidente Donald Trump a la entrega británica del archipiélago de Chagos a Mauricio al subrayar que el acuerdo con ese país del océano Índico garantiza las operaciones militares conjuntas de Londres y Washington en la isla de Diego García.

El Reino Unido "nunca comprometerá su seguridad nacional", puntualizó a los medios un portavoz del Ejecutivo laborista después de que Trump calificase de "GRAN ESTUPIDEZ" el pacto para ceder la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, acordado en 2025, y de arrendar Diego García por un periodo de 99 años. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'Graffiti', la nueva colección de fútbol sala de Joma para jugar como los mejores del mundo

La firma española lanza innovadoras zapatillas inspiradas en el arte urbano y desarrolladas junto a figuras internacionales del deporte, enfocándose en ofrecer diseño distintivo, alto rendimiento y adaptabilidad para futbolistas que valoran autenticidad y expresión en la pista

'Graffiti', la nueva colección de

ERC reclama al Gobierno el pago inmediato de las ayudas a las personas con ELA

El partido catalán presentó en el Congreso una serie de preguntas para exigir al Ejecutivo respuestas sobre el destino de los fondos, la ejecución de la Ley ELA y la insuficiente asistencia a pacientes, según reclamaciones de afectados y organizaciones

ERC reclama al Gobierno el

El superávit de Alemania con EEUU marca mínimos desde 2021 al hundirse las exportaciones por los aranceles

Las ventas alemanas a Estados Unidos cayeron un 9,4% entre enero y noviembre de 2025 por la subida de barreras comerciales, según Destatis, lo que debilitó el intercambio bilateral y llevó el saldo positivo a mínimos en cuatro años

El superávit de Alemania con

China rechaza las alusiones a su "amenaza" tras el preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

Infobae

Gabriela Guillén, de la preocupación por la salud de Bertín Osborne, a la última hora de su relación con su hijo

Mientras crece la inquietud por la salud del presentador tras cancelar varios eventos, tanto su hija Eugenia como Gabriela Guillén han intentado calmar los rumores, aunque persisten dudas respecto a la relación y recientes acuerdos familiares

Gabriela Guillén, de la preocupación