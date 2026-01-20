Agencias

Líder norcoreano destituye públicamente a un viceprimer ministro previo a Congreso clave

Guardar

Seúl, 20 ene (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong Un, destituyó a un viceprimer ministro durante un acto oficial, según informó este martes la agencia estatal KCNA, en un inusual gesto público que refuerza las señales de reestructuración interna de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores.

"Kim Jong-un destituyó a Yang Sung-ho inmediatamente", dijo la KCNA sobre la medida del mandatario realizada el lunes durante la ceremonia de finalización de la primera fase del proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong, que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pionyang.

Aunque celebró la conclusión de la primera fase del proyecto, Kim aprovechó el acto para denunciar graves fallos de gestión de Yang, encargado de supervisar la industria de maquinaria, y los responsables de orientación económica, que provocaron pérdidas económicas.

"Fue como enganchar un carro a una cabra... ¿Acaso es una cabra la que tira de un carro, o un buey?", dijo el líder del régimen hermético sobre los fallos en el desarrollo de la primera fase.

La destitución de Yang se produce ante rumores sobre posibles sanciones al exprimer ministro Kim Tok-hun, tras su ausencia pública en la 13ª sesión plenaria del partido celebrada en diciembre.

La inteligencia surcoreana y expertos locales indican que Pionyang celebrará su 9º Congreso del Partido este mes o en febrero, donde se anticipan cambios de personal. Las últimas medidas de Kim podrían interpretarse con un adelanto a tal reestructuración. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Taiwán buscará adquirir más de 200.000 drones mediante un presupuesto especial de Defensa

Infobae

Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EEUU, el segundo tras la captura de Maduro

Tras el operativo militar que terminó con la aprehensión de Nicolás Maduro, autoridades informan la llegada de un grupo de repatriados procedentes de Arizona, completando así la centésima transferencia bajo el programa impulsado para facilitar el retorno de connacionales

Venezuela recibe un vuelo con

Exiliado el opositor y excandidato presidencial de RDC Seth Kikuni ante las "amenazas" de Kinshasa

Tras varios meses de detención e intimidaciones, el dirigente fue trasladado clandestinamente fuera del país, según su movimiento, que denuncia persecución política y restricciones a sus derechos fundamentales por parte de las autoridades en la capital congoleña

Exiliado el opositor y excandidato

El uruguayo Santiago Silva garantiza en penaltis triunfo de Universidad de Concepción

Infobae

Infancia de Sudán ha perdido casi 500 días lectivos por la guerra, dice Save the Children

Infobae