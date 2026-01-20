Las RSF de Sudán confirman su responsabilidad en un enfrentamiento "por error" con el Ejército de Chad

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han confirmado que un grupo de sus miembros protagonizó la semana pasada un enfrentamiento con el Ejército de Chad después de cruzar la frontera con el país vecino, un suceso que ha achacado a "un error no intencionado" que tuvo lugar cuando "perseguían" a militares sudaneses, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano, sumido desde entonces en una profunda crisis humanitaria.

Las RSF han señalado en un comunicado que "lamentan profundamente" lo sucedido y han presentado sus "sinceras condolencias" a "las hermanas fuerzas chadianas" por la muerte de varios soldados en los enfrentamientos, antes de subrayar que "respetan totalmente la soberanía del hermano Chad y sus fronteras reconocidas internacionalmente" y aplaudir los "esfuerzos significativos" por parte del país vecino a la hora de acoger a refugiados sudaneses y "apoyar la paz y la estabilidad en Sudán y en la región".

Así, han ensalzado el "prominente papel regional" del presidente chadiano, Mohamed Idriss Déby, y han recalcado que "lo sucedido no fue en absoluto intencionado, sino que fue resultado de un error no intencionado durante unas operaciones sobre el terreno destinadas a perseguir a milicias del Ejército de Hermanos Musulmanes --en referencia a las Fuerzas Armadas sudanesas-- y a mercenarios llegados desde territorio del hermano Chad".

El grupo paramilitar ha destacado que estos supuestos militares y mercenarios "huyeron hacia territorio chadiano, en línea con un plan deliberado para provocar un enfrentamiento" entre las RSF y las Fuerzas Armadas chadianas, antes de apoyar una investigación sobre lo sucedido y lograr que los responsables de cualquier "negligencia" rindan cuentas por sus acciones de cara a recibir "un castigo apropiado".

Las autoridades de Chad denunciaron lo sucedido durante la jornada del 16 de diciembre y afirmaron que en los combates habían muerto siete militares, al tiempo que acusaron al Ejército de violar su espacio aéreo en el marco de este incidente.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.