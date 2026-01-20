La tormenta solar más intensa en 20 años provoca irregularidades ionosféricas en Perú

Lima, 20 ene (EFE).- Expertos peruanos informaron que la tormenta geomagnética de categoría G4, la más intensa en 20 años a nivel global, ha provocado "perturbaciones significativas" en el campo eléctrico ecuatorial y ha desarrollado irregularidades ionosféricas sobre el país andino, informó este martes el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, informó a través de un comunicado que la tormenta solar se encuentra actualmente en curso, impulsada por una eyección de masa coronal (CME) de rápida velocidad que viaja a 1.600 kilómetros por segundo, lanzada desde el sol, el 18 de enero de 2026 junto a una llamarada solar.

El director de Ciencias del Geoespacio del IGP, Danny Scipión, explicó que este fenómeno ha provocado perturbaciones significativas en el campo eléctrico ecuatorial y el desarrollo de irregularidades ionosféricas sobre Perú.

Para llegar a estas conclusiones, el organismo realizó mediciones el 19 y 20 de enero en su sede de Jicamarca, localidad ubicada en el departamento de Lima, donde se encuentra el radar ionosférico más grande del mundo.

Scipión agregó que estas tormentas pueden afectar significativamente a los sistemas espaciales, la aviación, las redes eléctricas, el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y los satélites de órbita terrestre baja (LEO).

Por ello, el IGP sigue monitoreando las condiciones del espacio cercano a la Tierra, siempre con una mirada orientada a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, informó que la tormenta llegó a la Tierra en tan solo unas 25 horas, lo que la convierte en uno de los eventos más rápidos observados desde 1995.

"Las CME típicas tardan entre 3 y 4 días en llegar. Esta fue la primera llamarada de clase X del año y desencadenó una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de 20 años", detalló Tavera en la información difundida.

La CME impactó la Tierra el 19 de enero de 2026 a las 14:15 tiempo local (19:15 hora GMT), produciendo un fuerte choque e iniciando una severa tormenta geomagnética.

"A su paso, se produjeron perturbaciones sostenidas, lo que provocó una actividad geomagnética fluctuante entre los niveles G1 (leve) y G4 (severo) y auroras generalizadas. Se observaron auroras la noche del 19 de enero desde Alemania hasta el suroeste de Estados Unidos, incluyendo Nuevo México", indicó Scipión.

Una tormenta geomagnética se produce cuando partículas con carga eléctrica son expulsadas del sol a altas velocidades, por ejemplo, a través de la eyección de masa coronal (CME) ocurrida en los últimos días junto con una potente llamarada solar de clase X.

Al llegar a la Tierra, las partículas interactúan con el campo magnético, que las canaliza hacia los polos, excitando los átomos que componen la atmósfera, que emiten las características luces rojas, verdes y azules. EFE