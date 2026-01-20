La tasa del desempleo en el Reino Unido se mantiene en el 5,1 %

Londres, 20 ene (EFE).- La tasa del desempleo en el Reino Unido se mantuvo en el 5,1 % en los meses entre septiembre y noviembre, igual que en los tres meses anteriores, informó este martes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75,1 %, un alza respecto al trimestre anterior -cuando se colocó en el 74,9 %-, mientras que la tasa de inactividad económica alcanzó el 20,8 %.

El crecimiento anual de los salarios en el sector público fue del 7,9 % en el trimestre, mientras que en el privado se situó en el 3,6 %.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo que "el crecimiento salarial en el sector privado se ha desacelerado a su tasa más baja en cinco años, mientras que el crecimiento salarial del sector público sigue siendo elevado, lo que refleja el impacto continuo de algunos aumentos salariales". EFE