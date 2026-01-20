La Eurocámara apoya agilizar el préstamo de 90.000 millones de la UE a Ucrania

El Parlamento Europeo ha respaldado este martes que se agilice el préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea dará a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación durante los dos próximos años, dejando en manos de los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) los próximos pasos para su aprobación definitiva.

Mediante una votación a mano alzada, una mayoría de eurodiputados ha aprobado aplicar el denominado procedimiento de urgencia, por lo que el paquete de ayudas para Kiev acordado por los Veintisiete en la cumbre de diciembre acelera su tramitación durante la sesión plenaria de esta semana en Estrasburgo.

Los eurodiputados también han decidido acelerar su trabajo sobre una propuesta complementaria para modificar el mecanismo de apoyo financiero para la recuperación que la Unión Europea da a Ucrania, y sobre la decisión del Consejo de aplicar el procedimiento de cooperación reforzada para permitir que República Checa, Hungría y Eslovaquia queden exentos de cubrir el préstamo a Kiev.

Esta última propuesta se someterá a votación final por parte de los eurodiputados este miércoles, 21 de enero, mientras que el resto de asuntos se abordarán en futuros plenos.

60.000 MILLONES A COMPRAS MILITARES

La Comisión Europea propuso la semana pasada que dos tercios del préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea dará a Kiev para cubrir sus necesidades urgentes de financiación, es decir, hasta 60.000 millones de euros, se destinen al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.

Los otros 30.000 millones de euros cubrirán las necesidades presupuestarias de Kiev y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración.

Con todo, Bruselas espera que el primer desembolso de fondos a Ucrania pueda llevarse a cabo el próximo mes de abril, pero para eso es necesario que la propuesta reciba el visto bueno del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo.