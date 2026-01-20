La colombiana Ecopetrol estudia importar gas venezolano si Estados Unidos suaviza las sanciones

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol estudia reanudar la importación de gas natural procedente de Venezuela si Estados Unidos suaviza las sanciones contra este país, en un contexto marcado por la reciente intervención militar estadounidense y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Dado que estas sanciones han impedido analizar la viabilidad de importar gas venezolano, Ecopetrol estaría esperando el resultado de la reunión que mantendrán los presidentes estadounidense y colombiano, Donald Trump y Gustavo Petro, el próximo mes, según fuentes citadas por 'Bloomberg'.

El ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, escribió en su cuenta de 'X' después de la captura de Maduro que la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela abre el camino para estas importaciones de gas, algo que "garantizaría un gas más barato".

Si finalmente se alcanza un acuerdo, ambos países reabrirían el gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura que servía para exportar gas natural colombiano hacia Venezuela hasta hace diez años, cuando se inició la crisis económica de este país y la aplicación de las sanciones de Estados Unidos.