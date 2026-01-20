Jordania tacha de "peligrosa escalada" la demolición israelí de la sede de la UNRWA

Amán, 20 ene (EFE).- Jordania condenó este martes "enérgicamente" la demolición por parte de Israel del complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicado en Jerusalén Este -territorio ocupado por Israel- y lo calificó de "peligrosa escalada".

"El Ministerio de Exteriores condenó enérgicamente la demolición de edificios por parte de las fuerzas de ocupación israelíes dentro del complejo de la UNRWA en el barrio de Sheij Jarrá", sede que se encontraba vacía desde hace meses por la prohibición israelí a las actividades del organismo, indicó en un comunicado el departamento jordano.

Jordania consideró la acción "una flagrante violación del derecho internacional y una vulneración de las inmunidades y privilegios de las organizaciones de las Naciones Unidas".

El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, insistió en el "rechazo absoluto y la enérgica condena del reino (hachemita) a este acto ilegal e ilegítimo".

Las declaraciones llegan después de que excavadoras israelíes comenzaran a demoler este martes el complejo de UNRWA tras vetar hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita contra una oficina de las Naciones Unidas.

Majali condenó también "la continua y sistemática campaña de Israel, como potencia ocupante, contra la UNRWA, su presencia y sus actividades vitales e irremplazables en la prestación de servicios a los refugiados palestinos en sus cinco zonas de operación, de conformidad con su mandato de la ONU".

Aseguró que las "medidas israelíes atentan contra la propia existencia de la UNRWA y su papel simbólico en la afirmación del derecho de los refugiados palestinos a regresar y recibir una indemnización en virtud del derecho internacional".

"Esto representa un claro intento de privar al pueblo palestino de derechos y servicios vitales consagrados en el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU, en particular la Resolución 194", añadió el portavoz jordano.

Por último, advirtió sobre las repercusiones de estas "medidas ilegales israelíes contra la UNRWA y sus instituciones, e instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales".

Israel acusa a la UNRWA de tener vínculos con el movimiento islamista Hamás, aunque de momento solo ha presentado pruebas no concluyentes contra una decena de sus alrededor de 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, al tiempo que ordenó al gobierno israelí a "garantizar las necesidades básicas" de la población civil en Gaza. EFE