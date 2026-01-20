Exjefe de Migración implicado en incendio en Juárez asume nuevo rol en Gobierno mexicano

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, informó este lunes el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Delgado dio a conocer el nombramiento en redes sociales tras reunirse con Garduño y destacó que la designación fue hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, Claudia Sheinbaum, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo”, además de calificarlo como “un funcionario ejemplar”.

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) es una unidad adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior, responsable de normar, operar, coordinar y evaluar el servicio de capacitación para el trabajo, según la propia SEP.

El nombramiento ocurre después de que Garduño encabezara el INM durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas extranjeras y otras 27 resultaron lesionadas, un caso por el que fue investigado penalmente por presuntas omisiones en su función pública.

En el proceso judicial, un juez le otorgó una suspensión condicional del procedimiento, condicionada, entre otros puntos, a la realización de un acto de disculpa pública, que se efectuó en septiembre de 2025 por orden judicial, en medio de críticas de familiares y organizaciones.

Delgado vinculó la incorporación de Garduño con la agenda federal en educación media superior, incluida la reforma en marcha del “Bachillerato Nacional” y la actualización de la oferta educativa alineada al Plan México, ejes que el Gobierno ha presentado como parte de su plan integral para ampliar cobertura y reorganizar el sistema.

"Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alínea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar", concluyó Delgado.