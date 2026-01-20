El vicealcalde de Jerusalén celebra la demolición de la UNRWA: Los expulsaremos de Israel

Jerusalén, 20 ene (EFE).- El vicealcalde de Jerusalén, Aryeh King, celebró este martes la demolición de diversos edificios de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en su sede en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado), y prometió acabar con esta institución y su personal en todo Israel.

"Hoy estamos derrotando al enemigo. Hoy, este enemigo ha sido expulsado de Jerusalén y, con la ayuda de Dios, lo expulsaremos de todas las regiones de la Tierra de Israel, porque no hay elección: es ellos o nosotros", dijo King en un video compartido en su Facebook, frente a la sede.

También en Facebook insistió: "Esto no es la Franja de Gaza... Es aquí en Jerusalén, destruyendo al enemigo, la UNRWA nazi".

Israel acusa a la UNRWA, sin pruebas fehacientes, de proteger y colaborar con milicianos de Hamás en Gaza, donde esta institución mantenía a unos 13.000 trabajadores en colegios y centros médicos, entre otros servicios que ofrecían a la población palestina.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización.

Esta mañana, pasadas las 7:00 (5:00 GMT) hora local, un contingente de soldados y policías irrumpieron en la sede de la UNRWA en el barrio de Sheij Jarrah, en el ocupado Jerusalén Este, y, tras expulsar a los guardias de seguridad, dieron paso a una excavadora que comenzó a demoler las instalaciones.

EFE atestiguó en el lugar el destrozo a algunas de las instalaciones de UNRWA y una gran presencia de fuerzas de seguridad israelíes.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó lo que calificó como "un ataque sin precedentes" contra las instituciones de la ONU y dijo que debe servir como una "señal de alerta" ante lo que puede suceder a otras misiones internacionales una vez el derecho internacional es socavado.

"Lo que le ocurra hoy a UNRWA le ocurrirá mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en el Territorio Palestino Ocupado o en cualquier parte del mundo", advirtió Lazzarini, que urgió a los Estados miembro a actuar.

A finales de diciembre de 2025, en una reforma a la ley de 2024 por la que Israel había declarado a la UNRWA ilegal en el país y establecido con ella una 'ley de no contacto', el Parlamento israelí aprobó despojar a esta agencia de la ONU de su inmunidad y privilegios -a los que el país está obligado como Estado miembro- y expropiar sus inmuebles.

Las disposiciones recogidas en la 'Ordenanza de las Naciones Unidas sobre Inmunidades y Privilegios' de 1947 garantizan la inviolabilidad de los locales de la ONU contra el "allanamiento, requisa, confiscación y expropiación", así como la inmunidad de sus funcionarios a la hora de ser detenidos o juzgados por el desempeño de su actividad. EFE

