El uruguayo Santiago Silva garantiza en penaltis triunfo de Universidad de Concepción

Montevideo, 19 ene (EFE).- Universidad de Concepción derrotó este lunes en una tanda de penaltis por 2-4 al Central Español uruguayo en un partido de pretemporada de la Serie Río de la Plata de trámite discreto en el tiempo reglamentario (0-0) jugado en el estadio Luis Franzini, de Montevideo.

El guardameta uruguayo Santiago Silva, reciente fichaje del equipo chileno, fue la figura al detener un lanzamiento en la tanda de penaltis y convertir su remate.

Además, también acertaron Moises González, Christopher Mesias y Antonio Díaz.

En Central Español, Franco Muñoz y Matías Kusmanis transformaron en gol sus respectivos lanzamientos. Silva detuvo el remate de Ignacio Gonella y Mateo Cantera envió el suyo por encima del horizontal.

Antes del pitido inicial, el equipo chileno desplegó una pancarta con la leyenda "Fuerza Biobío", de aliento a los habitantes de una de las regiones de Chile azotadas por graves incendios forestales.

De hecho, la ciudad deportiva de Universidad de Concepción estuvo al borde de que el fuego arrasara con sus instalaciones, en medio de los incendios que afectan las regiones del sur y centro del país sudamericano y que han dejado 19 personas fallecidas.

"El fuego estuvo a dos metros del complejo. Nos salvamos de milagro", informó este lunes a medios chilenos René Rosas, gerente general del club asentado en la capital de la región de Biobío, la más afectada por la catástrofe, junto a Ñuble en la zona central. EFE

