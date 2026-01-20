El príncipe Enrique asiste a la segunda jornada del juicio contra el Mail

Londres, 20 ene (EFE).- El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III, acudió este martes al Tribunal Superior de Londres en la segunda jornada sobre su demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday', por haberle causado graves daños al obtener información privada ilegal.

El duque de Sussex, junto con otros seis demandantes, acusan a ANL de haber obtenido esos datos privados para publicar artículos durante un periodo de al menos dos décadas.

Entre los demandantes figuran personalidades conocidas como Elton John, su esposo David Furnish, la activista baronesa Doreen Lawrence, el político Simon Hughes y las actrices Sadie Frost y Liz Hurley.

El duque, que reside en Estados Unidos con su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, está hoy en la sala judicial, pero se espera que haga una declaración ante la corte este jueves.

Los demandantes sostienen que ANL recurrió a prácticas ilícitas entre 1993 y 2018. Se estima que el juicio durará nueve semanas.

Según el equipo legal de los demandantes, los periódicos de ANL interceptaron buzones de voz, accedieron a registros privados mediante engaño y utilizaron investigadores privados para recopilar información confidencial, como datos médicos o de vuelos. EFE