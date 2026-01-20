El PE apoya relocalizar producciones de medicamentos clave en la UE y coordinar reservas nacionales y contingentes

El pleno del Parlamento Europeo ha fijado este martes sus líneas maestras en la negociación con los Veintisiete para dar respuesta al riesgo de escasez de medicamentos esenciales, con una reforma para la que los eurodiputados ven con buenos ojos relocalizar las producciones de medicamentos clave en suelo europeo, pero pide también fomentar las compras públicas conjuntas y mejorar la coordinación de reservas nacionales y contingentes europeos.

Así consta en el mandato adoptado por el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia) con 503 votos a favor, 57 en contra y 108 abstenciones; y que permitirá a hora iniciar las negociaciones con el Consejo (gobiernos) para pactar la forma definitiva de la nueva regulación.

La Comisión Europea planteó esta reforma para romper con la vulnerabilidad que supone depender de fabricantes asiáticos, principalmente en China e India, con medidas como promover que los gobiernos valoren otros criterios "distintos al precio" en las licitaciones de medicamentos o productos sanitarios considerados "críticos".

El objetivo es que los medicamentos esenciales sean accesibles, asequibles y estén disponibles para todos los europeos cuya salud dependa de ellos, en el marco de una Ley de Medicamentos Críticos (CMA, por sus siglas en inglés) que no sólo aspira a abordar una cuestión de salud pública, sino también de seguridad europea.

Para ello, los eurodiputados apoyan la creación de "proyectos estratégicos" industriales en la UE para crear, modernizar y mejorar la capacidad de fabricación, al tiempo que defienden que los Estados miembro prioricen la ayuda financiera para proyectos estratégicos tanto desde el presupuesto europeo disponible, como en el nuevo marco plurianual post2027.

Entre las iniciativas, la reforma plantea que las empresas que se beneficien de fondos públicos deben cumplir con obligaciones claras, incluido dar prioridad al suministro del mercado de la UE.

Además, los organismos competentes en la UE deberían aplicar requisitos de contratación pública para favorecer a productores que fabriquen una proporción significativa de estos medicamentos críticos en laboratorios ubicados en territorio comunitario.

La Eurocámara también destaca en su mandato los beneficios de la contratación pública transfronteriza voluntaria para mejorar el suministro, en particular de medicamentos para tratar enfermedades raras, antimicrobianos y otros tratamientos innovadores, de alto coste o especializados.

Los eurodiputados quieren, asimismo, reducir a un mínimo de cinco el número de países que pueden participar en procedimientos de contratación conjunta, frente a los nueve previstos en la propuesta inicial de la Comisión.

Otra de las claves por la que apuestan los eurodiputados es la creación de un mecanismo de coordinación de las reservas nacionales y contingentes europeos que permita anticipar y gestionar mejor la escasez de medicamentos.

También quieren que la Comisión Europea pueda decidir, como último recurso, la redistribución de medicamentos de una reserva nacional a otros países, en los casos en que se haya detectado una escasez o una interrupción del suministro.