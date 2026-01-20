El gobernador de California afea la "complicidad" de líderes europeos ante las demandas de Trump sobre Groenlandia

La reacción de los líderes europeos ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia fue calificada por Gavin Newsom como “simplemente patética” y propia de una “complicidad vergonzosa”. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, el gobernador de California, del Partido Demócrata, criticó la postura de los gobiernos europeos frente a las demandas estadounidenses sobre esta región autónoma perteneciente a Dinamarca y situada en el Ártico. De acuerdo con la información publicada por la prensa en el marco del foro, Newsom subrayó la falta de firmeza de Europa ante las exigencias de Trump, y pidió una actitud más decidida por parte de los líderes del continente.

Según consignó el medio, el mandatario californiano expresó ante los periodistas su descontento por lo que considera una complacencia excesiva en la respuesta europea. “Es hora de ponerse las pilas. Es hora de ponerse serios y dejar de ser cómplices. Es hora de mantenerse firmes, con carácter”, declaró. Además, subrayó su incomodidad con la reacción internacional: “No soporto esta complicidad. La gente se está rindiendo. Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales”.

El gobernador Newsom, según reportó el medio, profundizó en sus críticas señalando que “es simplemente patético. Espero que la gente entienda lo patéticos que se ven en el escenario mundial. Al menos desde una perspectiva estadounidense es vergonzoso”. El dirigente demócrata añadió también que los europeos deberían tener autonomía y decidir de forma independiente cómo actuar ante la administración estadounidense. “Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer”, aseveró, y sostuvo que Trump “está tomando a la gente por tonta” y que todo esto resulta “vergonzoso”.

En su diálogo con la prensa, Newsom reveló su postura sobre el proceder del presidente estadounidense, considerando que “esto no es diplomacia, sino estupidez”. Explicó que, en la lógica de Trump, “te unes con él o te devora. Una cosa o la otra”. Para graficar su crítica, Newsom planteó que los políticos estadounidenses que se arrodillan ante Trump deberían hacerlo literalmente, y para ello ofreció a la venta en su sitio web rodilleras con la firma del jefe de Estado. El anuncio de este producto se promociona con el mensaje: “Para que su humillación ante Trump no tenga que vestirse de rojo republicano”.

El medio detalló además que los altos funcionarios europeos han mostrado hasta ahora resistencia a una ruptura total de relaciones con Estados Unidos, pese a las amenazas recientes por parte del Ejecutivo de Trump. El presidente estadounidense ha planteado una posible anexión de Groenlandia, lo que ha provocado que, en los últimos días, insista con la posibilidad de imponer aranceles a gobiernos europeos que se opongan a sus iniciativas.

El contexto de estas declaraciones y la tensión entre Estados Unidos y Europa en torno al estatus de Groenlandia ha generado un ambiente de incertidumbre entre los líderes internacionales. La perspectiva de Newsom pone de manifiesto la preocupación desde una parte del escenario político estadounidense por la imagen proyectada por los aliados del país ante estas presiones. Según lo difundido por la prensa en Davos, la posición de Newsom trasciende la cuestión puntual de Groenlandia para referirse a la relación transatlántica y el modo en que los países europeos enfrentan las exigencias provenientes de Washington.

De acuerdo con la cobertura del evento, el gobernador demócrata señaló que la pasividad de Europa ante los desafíos planteados desde Estados Unidos transmite un mensaje negativo en escenarios multilaterales como el de Davos. El planteamiento de Newsom llega en un momento de elevada sensibilidad política entre la Casa Blanca y sus aliados europeos, especialmente tras los intentos de Trump por obtener influencia sobre Groenlandia, a lo que se suma la amenaza de nuevas medidas arancelarias.

Las declaraciones de Newsom, consignadas por la prensa internacional, han generado un debate acerca del tipo de liderazgo que los dirigentes europeos y estadounidenses están mostrando en asuntos de soberanía y política exterior. El gobernador californiano insistió en la necesidad de una respuesta más contundente y menos complaciente por parte de los líderes del continente europeo ante presiones externas, y cuestionó la disposición a ceder que, a su juicio, algunos Gobiernos han evidenciado durante las negociaciones con Estados Unidos.