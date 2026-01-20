El estado mexicano de Nayarit llega a Fitur 2026 con una oferta turística sólida

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- Nayarit, en el Pacífico mexicano, se presenta en Fitur 2026 como un destino con condiciones sólidas para recibir turismo e inversión, al conjugar oferta turística, estabilidad institucional y calidad de la experiencia, en un modelo que busca sostenerse en resultados y visión de largo plazo, de acuerdo con Juan Enrique Suárez del Real, secretario de Turismo del estado mexicano.

En la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde México acudirá como país socio —con presencia de todas las entidades federativas y mayor visibilidad ante el mercado internacional—, Suárez del Real subraya que su participación adquiere un carácter “excepcional” por la política pública turística definida que dice haber construido, así como por su enfoque en sostenibilidad ambiental y una gobernanza que articula a los sectores público, privado y social.

El secretario de Turismo de Nayarit sostiene que, en los últimos años, el turismo se consolidó como uno de los pilares del desarrollo económico local, con alta afluencia de visitantes y crecimiento constante de la oferta, siendo uno de los principales destinos de la Riviera Maya.

En ese marco, el estado refiere que reforzó su modelo turístico con políticas orientadas al largo plazo, centradas en ordenamiento territorial, profesionalización del sector, seguridad turística e integración de comunidades a la dinámica económica del turismo.

Uno de los ejes que destaca es el liderazgo en atracción de inversión extranjera en turismo, con un portafolio de proyectos impulsados por grupos internacionales en segmentos de lujo y ultra lujo, hospitalidad “lifestyle”, desarrollos residenciales turísticos y experiencias de alto valor.

Todo ello bajo un esquema de coordinación entre dependencias estatales, autoridades municipales y sector privado para facilitar planeación y autorizaciones “sin comprometer” el cumplimiento normativo.

El funcionario añade que la sostenibilidad ambiental es parte central del modelo, al incorporar criterios de integración paisajística, respeto a ecosistemas y uso responsable de recursos naturales, además de colaboración con instituciones académicas, prestadores de servicios, sociedad civil y autoridades municipales para favorecer el empleo local, proveeduría regional y aceptación comunitaria de nuevos desarrollos.

En Fitur 2026, Nayarit prevé participar en espacios como ‘FIESTA MÉXICO’ y en la recepción oficial organizada por la Secretaría de Turismo federal, con proyección hacia medios internacionales e inversionistas, al tiempo que es patrocinador de la Mesa 4 'El futuro de la comunicación turística'.

También resalta su presencia en la junta de miembros afiliados de ONU Turismo, como parte de su vinculación con la agenda global sobre sostenibilidad y gobernanza del sector. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Secretaria de Turismo de Nayarit para la difusión de este contenido.