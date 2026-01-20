El comité de tecnócratas, aún sin fecha para operar desde Gaza, según fuente

El Cairo, 20 ene (EFE).- El comité de tecnócratas que administrará Gaza de forma provisional durante la segunda fase de la tregua aún no tiene clara una fecha para ser operativo desde el interior de la Franja, según informó este martes a EFE un miembro del grupo en El Cairo.

El informante, que pidió el anonimato, acusó a Israel de obstaculizar el traslado de los doce miembros del comité a Gaza e indicó que éste tendrá cinco sedes en distintos distritos del enclave, desde los que gestionará las operaciones de reconstrucción y restauración de servicios en la Franja.

"Aún no hay fecha para que el comité entre en la Franja de Gaza y comience su trabajo, debido a los obstáculos impuestos por Israel", dijo la fuente.

Indicó que "los mediadores están intentando persuadir a Estados Unidos para que presione al primer ministro israelí, (Benjamín) Netanyahu, con el fin de que permita la entrada de los miembros del comité y no obstruya su labor".

Confió en que las próximas encuentros entre algunos líderes y funcionarios internacionales en los márgenes de las actuales reuniones del Foro de Davos (Suiza) "podrían ser importantes en este contexto".

La creación del comité fue anunciada la semana pasada en El Cairo, donde sus miembros celebraron su primera reunión para coordinar sus respectivas responsabilidades en la segunda fase de la tregua en conformidad con el plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Esa entidad actuará como un gobierno provisional de Gaza, donde -según el informante- contará con "cinco sedes permanentes" para ocuparse de la gestión de la Franja en sustitución del ejecutivo del grupo islamista Hamás, bajo supervisión de la Junta de Paz que encabezará Trump.

El informante alertó, por otro lado, de un "problema importante" respecto a uno de los integrantes, el general Sami Nasman, responsable de Interior y Seguridad Interna, que -advirtió- "podría convertirse en una crisis" para la misión del comité.

Aclaró que Nasman "había sido condenado a prisión en Gaza en relación con la muerte de miembros de la Yihad Islámica" cuando era miembro del servicio de Inteligencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que rivaliza con Hamás y gobierna en áreas limitadas de Cisjordania ocupada.

"Podría convertirse en una crisis que obstaculice la labor del comité, dada la disputa sangrienta existente entre él y la Yihad Islámica y otros clanes de Gaza" a las que pertenecen los miembros muertos de esa formación.

Por otro lado, una fuente de seguridad egipcia confirmó a EFE que un grupo de especialistas egipcios "están evaluando varios posibles emplazamientos que servirían como sede del comité de administración de Gaza, además de proporcionar alojamiento a sus miembros".

Explicó que el trabajo de ese grupo egipcio "incluye un inventario preciso y detallado del equipo y las necesidades urgentes en la fase inicial del trabajo del comité" tecnocrático. EFE