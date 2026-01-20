Agencias

El Athletic viaja a Bérgamo sin los hermanos Williams, Yuri, Berenguer y Laporte

Guardar

Los hermanos Williams, Yuri Berchiche, Alex Berenguer y Aymeric Laporte son las principales ausencias en la lista de convocados del Athletic Club para el encuentro de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que enfrenta a los rojiblancos ante la Atalanta este miércoles en el New Balance Arena de Bérgamo.

A las bajas ya conocidas de Iñaki Williams, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi, por lesión, se han sumado las de tres jugadores importantes como Nico Williams, Yuri Berchiche y Alex Berenguer. Los dos primeros no viajan por "una sobrecarga muscular", mientras que el navarro sufre "un dolor recurrente en la articulación metatarsofalángica del primer dedo de su pie derecho", según apunta el comunicado emitido por los servicios médicos del Athletic Club.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oasis Hallandale presenta un destino de 10 hectáreas que combina residencias de lujo, venta minorista y bienestar en una comunidad conectada

Infobae

El grupo checo CSG espera recaudar 3.300 millones de euros en su primera salida a bolsa

Infobae

Ultraderechista Kast presenta su gabinete con gran expectación por quien ocupará Seguridad

Infobae

Las RSF de Sudán confirman su responsabilidad en un enfrentamiento "por error" con el Ejército de Chad

Infobae

Hermana de un camarero del Alvia siniestrado alerta de avisos previos sobre mal estado de las vías

Hermana de un camarero del