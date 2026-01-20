El Athletic viaja a Bérgamo sin los hermanos Williams, Yuri, Berenguer y Laporte

Los hermanos Williams, Yuri Berchiche, Alex Berenguer y Aymeric Laporte son las principales ausencias en la lista de convocados del Athletic Club para el encuentro de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que enfrenta a los rojiblancos ante la Atalanta este miércoles en el New Balance Arena de Bérgamo.

A las bajas ya conocidas de Iñaki Williams, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi, por lesión, se han sumado las de tres jugadores importantes como Nico Williams, Yuri Berchiche y Alex Berenguer. Los dos primeros no viajan por "una sobrecarga muscular", mientras que el navarro sufre "un dolor recurrente en la articulación metatarsofalángica del primer dedo de su pie derecho", según apunta el comunicado emitido por los servicios médicos del Athletic Club.