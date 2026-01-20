EEUU expresa su apoyo a Guatemala tras asesinato de nuevo policías por pandilleros

Ciudad de Guatemala, 19 ene (EFE).- Estados Unidos expresó este lunes su apoyo a Guatemala tras el asesinato de nueve policías el pasado domingo a manos de pandilleros, en represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones que registraron amotinamientos el sábado.

"El gobierno de los Estados Unidos condena la violencia perpetrada por organizaciones terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala", resaltó la embajada de la nación norteamericana en Guatemala mediante un breve mensaje en sus redes sociales.

"La seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de nuestro hemisferio debe prevalecer. Reafirmamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia", añadió la misión diplomática.

En el mismo sentido, subrayó que los pandilleros, a los que clasificó como "terroristas", y quienes "cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio".

Los policías fueron asesinados el pasado domingo en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala por presuntos pandilleros de la estructura criminal denominada Barrio 18 en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres prisiones que habían registrado motines el sábado.

Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por su presunta vinculación con los asesinatos, de acuerdo a la Policía Nacional Civil.

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores. EFE