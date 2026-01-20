EAU afirma que acusaciones del Yemen son una "campaña sistemática" en su contra

Saná, 20 ene (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) rechazó las acusaciones del Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su contra por conspirar contra el país con la creación de prisiones secretas y preparar explosivos para asesinatos en su territorio, y consideró que éstas forman parte de una "campaña sistemática" para dañar su imagen.

El ministerio de Defensa emiratí consideró en un comunicado en las últimas horas como "falsas y engañosas y (que) no se basan en ninguna evidencia o hecho" las acusaciones en este sentido del gobernador de la provincia oriental yemení de Mukala y miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen, Salem al Janbashi.

"Se trata de un intento flagrante de impulsar agendas políticas a expensas de la verdad y es parte de una campaña sistemática para distorsionar la imagen de los EAU", dijo la nota del citado ministerio emiratí.

Al Janbashi acusó este lunes a EAU de gestionar prisiones secretas y preparar explosivos para asesinatos en la base de Al Raiyan, cerca del aeropuerto de Mukalla, en el sur del Yemen, en lo que calificó de "impactantes" violaciones descubiertas tras la reciente retirada de las fuerzas emiratíes del país.

Señaló asimismo a EAU de haber preparado "grandes cantidades de explosivos, detonadores y trampas explosivas", algunas de ellas "estaban preparadas para realizar atentados con bombas usando regalos manipulados", como teléfonos móviles, "lo que indica claramente que se preparaban para asesinar a civiles".

Al Janbashi también acusó a las fuerzas emiratíes de gestionar una red de prisiones secretas y celdas subterráneas en la base y en otros lugares de Mukalla, y afirmó que las autoridades yemeníes encontraron detenidos que habían sido desaparecidos por la fuerza.

Por su parte, el ministerio de Defensa emiratí consideró en su nota "completamente infundadas" las acusaciones de Al Janbashi, y aseguró que "representan un intento inaceptable de falsificar hechos, engañar a la opinión pública y distorsionar deliberadamente la reputación de las Fuerzas Armadas de los EAU y socavar sus compromisos militares y su historial probado".

Enfatizó que las instalaciones en la base de Al Raiyan en Mukalla "son simplemente cuarteles militares, salas de operaciones y refugios fortificados, algunos de los cuales son subterráneos (...) y no tienen connotaciones fuera del contexto militar habitual".

Emiratos, que era miembro de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, se vio obligado a retirar a sus tropas del Yemen a principios de enero tras acusaciones del Ejecutivo yemení y de esa alianza de apoyar a un grupo secesionista yemení.

Las tensiones aumentaron después de que las fuerzas de la coalición bombardearan el puerto de Mukalla a finales de diciembre pasado, apuntando a un cargamento militar vinculado a EAU destinado a aliados secesionistas locales. EFE