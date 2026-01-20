Dudas en las cuentas de la campaña presidencial del senador colombiano de izquierda Cepeda

Bogotá, 20 ene (EFE).- Las cuentas de la campaña presidencial del senador colombiano de izquierda Iván Cepeda han causado dudas y políticos de diversos sectores han cuestionado la procedencia de los dineros que están financiando su aspiración.

Cepeda participó en octubre pasado en la consulta presidencial del partido de izquierdas Pacto Histórico, en la que se impuso a la exministra de Salud Carolina Corcho, y según la plataforma Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), gastó en esa campaña 964 millones de pesos (unos 262.000 dólares).

De esa cifra, 609 millones de pesos (unos 166.000 dólares) los dio Samat Publicidad SAS, una empresa pequeña de la ciudad caribeña de Barranquilla.

Sin embargo, el empresario Javier Pérez, propietario de la compañía, afirmó que no ha donado dinero a la campaña de Cepeda, con la que dice tener una relación comercial.

"Todo lo que se ha dicho es mentira. Yo en ningún momento he donado esa cantidad de dinero. No estoy en condiciones de hacerlo, no tengo esa plata", expresó Pérez a la emisora Caracol Radio.

El propietario de Samat Publicidad agregó que, por el contrario, la campaña de Cepeda le debe dinero y que, a pesar de eso, sigue realizando trabajos.

"DESESPERADOS ¿Serán los actos multitudinarios, mis discursos, mis propuestas y el entusiasmo de la gente lo que tiene tan desesperada a la extrema derecha y sus propagandistas? ¿Será esta la razón de tanta mentira, 'rumor' y campaña sucia?", expresó en la red social X Cepeda, cuya campaña tampoco ha dado más detalles sobre la obtención de estos recursos.

La financiación de la campaña de la exministra Corcho para la consulta partidista de octubre pasado también ha causado dudas entre sus opositores porque recibió préstamos por más de 700 millones de pesos (unos 190.000 dólares) por parte de Custeau Chefcito Sigi ML JV, que es un restaurante en liquidación.

"Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley", respondió Corcho, que ahora es cabeza de lista al Senado del oficialista Pacto Histórico, en un comunicado.

Estas dudas surgen luego de que en noviembre pasado la campaña presidencial de 2022 del hoy mandatario Gustavo Petro fuese sancionada administrativamente por financiación irregular y violación de topes de gastos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña presidencial de Petro de 2022 excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 952.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos. EFE