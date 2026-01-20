Destinia desembarca en el mercado británico con la compra de las agencias Travel Republic y Netflights

Destinia ha anunciado este martes la adquisición de las agencias británicas Travel Republic y Netflights, lo que supone el desembarco de la compañía en este mercado bajo el objetivo de ampliar su capacidad para ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades del viajero de Reino Unido, según un comunicado.

Esta operación se desarrolla en un país "históricamente complejo" de abordar desde el exterior, tal y como destaca el grupo español, argumentando "su madurez, estructura competitiva y exigencia en materia de calidad de servicio".

Ambas marcas comerciales adquiridas destacan por contar con la mejor reputación dentro del ámbito de las agencias de viajes en Reino Unido, en base a Trustpilot. Para Destinia, este reconocimiento se alinea con su trayectoria, ya que "actualmente está entre las mejores valoradas" en esta plataforma de reseñas.

"La incorporación de éstas marcas líderes y altamente reconocidas ofrece a Destinia un acceso inmediato y sólido al consumidor británico, reforzando su apuesta por un modelo turístico centrado en la competitividad, la tecnología y la orientación al cliente", ha valorado la agencia compradora.