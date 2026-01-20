Decomisan en Ecuador 300 paquetes de cocaína que iban a ser enviados al extranjero

Guayaquil (Ecuador), 20 ene (EFE).- La Policía de Ecuador decomisó este martes 300 paquetes de droga, presumiblemente cocaína, que iban a ser enviados al extranjero y que estaban almacenados en una vivienda de la localidad de Progreso, perteneciente a Guayaquil, un sitio clave para las bandas criminales que buscan contaminar la carga de exportación.

Con ayuda de perros adiestrados, agentes antidrogas registraron una casa en la que presumía que se acopiaba droga y encontraron los paquetes embalados con cinta adhesiva de color café.

De acuerdo con las primeras verificaciones, los paquetes contenían una mezcla sofisticada de clorhidrato de cocaína con jabón y yeso, una modalidad empleada para dificultar su detección.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en su cuenta de X que la droga "estaba lista para ser introducida y contaminar contenedores en los puertos y ser enviada a otros países".

Progreso es una localidad rural estratégicamente ubicada en la ruta entre los puertos de Guayaquil, que concentran el 85 % de la carga nacional.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. EFE