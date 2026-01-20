Chagos, la colonia que Reino Unido acordó devolver, también en el punto de mira de Trump

Redacción internacional, 20 ene (EFE).- La devolución de Chagos a Isla Mauricio, denunciada hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una “GRAN ESTUPIDEZ" en su portal Truth Social, fue anunciada el pasado mes de mayo por el Reino Unido tras la firma de un acuerdo con la nación del Índico, que reclamaba el archipiélago desde el siglo pasado.

El acuerdo, que aún no ha entrado en vigor pendiente de su aprobación en los dos países, estableció que el Reino Unido seguiría arrendando a Isla Mauricio su base militar con Estados Unidos en la isla de Diego García.

"Que el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida", ha escrito Trump.

El acuerdo de devolución

El 22 de mayo pasado el primer ministro británico, Keir Starmer, rubricó un acuerdo por el que su país devolvía Chagos a Isla Mauricio, que reclamaba su soberanía sobre el archipiélago desde que obtuvo la independencia de los británicos, en 1968, y que había planteado el contencioso ante diversos organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia de la ONU, la Asamblea General de Naciones Unidas o la Unión Africana, que se pronunciaron a su favor.

La principal preocupación británica era perder acceso a la base militar británico-estadounidense, considerada de importancia estratégica y ubicada en Diego García.

El tratado estableció que el Estado británico la arrendará durante al menos 99 años por 101 millones de libras anuales (alrededor de 120 millones de euros) y facilitará el reasentamiento, aunque no en ese enclave castrense, de los chagosianos expulsados en los años 70 del siglo XX.

En junio, expertos de la ONU señalaron que el pacto alcanzado no tenía en cuenta los derechos de quienes fueron expulsados del archipiélago más de medio siglo antes, cuando se instaló allí la base militar, y advirtieron de que los términos debían renegociarse.

La construcción de la base militar, entre 1967 y 1973, provocó la expulsión de la población de la isla de Diego García y su reubicación en Mauricio, Seychelles e Inglaterra.

Mauricio sostuvo durante mucho tiempo que se vio obligado a entregar Chagos a cambio de su propia independencia, después de que Londres llegara a un acuerdo secreto con Washington para el control de Diego García.

La posición de Estados Unidos

Poco antes de alcanzarse el acuerdo de abril de 2025, el Ejecutivo británico indicó que había obtenido la aprobación de Estados Unidos para firmar la devolución de Chagos a Isla Mauricio.

Trump había dado su respaldo al acuerdo en febrero de 2025, durante la visita realizada por el primer ministro británico, Keir Starmer, a Washington, cuando el presidente norteamericano aseguró que tenía la "sensación de que (el acuerdo) va a funcionar muy bien".

En octubre de 2024 el Reino Unido ya había anunciado su decisión de devolver Chagos a Mauricio, pero la victoria de Trump en las elecciones de noviembre dejó el acuerdo en el aire y, en enero de 2025, unos días antes de que el presidente estadounidense comenzara su segundo mandato, el Gobierno británico informó de que consultaría con Trump y su equipo antes de firmar cualquier acuerdo.

Las negociaciones

Las negociaciones entre el Reino Unido y Mauricio sobre Chagos fueron anunciadas oficialmente el 3 de noviembre de 2022 por el ministro de Exteriores del entonces Gobierno conservador, James Cleverly.

Algunos chagosianos, que representaban diferentes posturas, demandaron al Ejecutivo para que los incluyera en las conversaciones, mientras que otros pidieron un referéndum para determinar el futuro del archipiélago.

En octubre de 2024, tras anunciar el Reino Unido que devolvería Chagos a Mauricio, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó que los chagosianos, que en su mayoría viven en Mauricio, Seychelles y el Reino Unido, "no fueron consultados de forma significativa durante las negociaciones" entre ambos países.

El pacto fue finalmente rubricado el 22 de mayo de 2025, después de que un tribunal londinense desestimara un recurso 'in extremis' de varios chagosianos, que denunciaron no haber sido consultados, y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo aprobara en abril. EFE