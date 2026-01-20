Brooklyn Beckham dice que creció con una ansiedad abrumadora que ahora ha desaparecido

Redacción Internacional, 20 ene (EFE).- El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, de 26 años, que anunció ayer su ruptura definitiva con sus padres, ha señalado que creció con una "ansiedad abrumadora" que tras esta decisión ha desaparecido.

En un largo mensaje en su perfil de Instagram, el hijo de los Beckham detalló cómo su salud mental se vio afectada tras su decisión de cortar lazos con su familia, que también incluye a sus hermanos Romeo Beckham, de 23 años, Cruz Beckham, de 20, y Harper Beckham, de 14.

“Crecí con una ansiedad abrumadora”, explicó. “Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”.

Además de alegar que sus padres “han controlado la narrativa en la prensa sobre nuestra familia” durante toda su vida, el joven también les acusó de interferir en su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham “desde antes de mi boda, y no ha parado”.

“La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ ni ‘familia’”, recordó Brooklyn. “Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, agregó.

“Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente”, continuó, “sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”.

"No quiero reconciliarme con mi familia", escribió en Instagram. "No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación”, escribió. “Solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, dijo.

"Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras".

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mí mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Los posts simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací", concluye.

El mayor de los Beckham lleva casi tres años distanciado de su familia y siendo objeto de numerosos desencuentros en los medios de comunicación. EFE