Bardella pide a la UE que active su instrumento anticoerción contra EE.UU.

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFE).- El presidente de la Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella, se mostró este martes favorable a que la Unión Europea use su instrumento anticoerción, también conocido como la "bazuca" comercial, en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, imponga aranceles contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), Bardella, de la formación de extrema derecha francesa, señaló que Trump ha iniciado un "juego de poder" que Europa "tiene que afrontar", ya que puede sentar un "precedente grave" y afectar a territorios europeos o incluso franceses de ultramar.

"No podemos simplemente ceder ante esta provocación que amenaza nuestra prosperidad y nuestro territorio. Debemos activar el instrumento anticoerción", subrayó Bardella, que también se mostró favorable a congelar la ratificación del acuerdo que puso fin a la escalada arancelaria de EE.UU. contra la UE el verano pasado.

"No queremos escalar lo que está pasando, pero es una cuestión de nuestra libertad y soberanía. La UE está una vez más mostrando su incapacidad sistemática para hacer algo", añadió.

Para Bardella, si la Unión Europea acepta "dependencia y sumisión", perderá el "control sobre su propio destino" ante el "chantaje comercial y de otros tipos" de Trump.

El instrumento anticoerción de la UE, conocido informalmente como la "bazuca comercial", entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".

El instrumento prevé que la Comisión Europea actúe de forma gradual para poner fin a la amenaza, primero entablando negociaciones con el país en cuestión y solo en último término se adoptarían represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.

Junto a la "bazuca comercial", la UE estudia otras posibles represalias económicas por valor de unos 93.000 millones de euros, medidas que serán discutidas el jueves en una cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada en Bruselas. EFE