Balde: "Nuestra idea no es llegar lejos en la Champions, es ganarla"

El jugador del FC Barcelona Alejandro Balde ha asegurado este martes que el equipo afronta la Liga de Campeones con la ambición de ganarla y no solo de repetir el camino de la pasada temporada hasta semifinales, en la rueda de prensa previa al partido ante el Slavia Praga de este miércoles (21.00 horas), correspondiente a la séptima y penúltima jornada de la Fase Liga.

"Nuestra idea no es llegar a donde lo hicimos el año pasado, es ganarla", afirmó el lateral, que se mostró confiado en las opciones del Barça de acabar entre los ocho primeros de la liguilla. "Nos vemos con posibilidades, estamos haciendo un gran trabajo. Somos el Barça y siempre tenemos que ganar. Tenemos mucha confianza en el equipo", señaló en rueda de prensa.

Balde defendió el estilo de juego del conjunto blaugrana pese a los goles encajados y destacó el buen momento global del equipo en las distintas competiciones. "Siempre se pueden mejorar cosas, pero es nuestro estilo, tomamos riesgos. A lo mejor hemos encajado muchos goles, pero hemos marcado más. Lo importante es ganar. Venimos de ganar la Supercopa, vamos primeros en Liga y en la Champions estamos ahí", valoró.

En este sentido, el canterano apuntó a un punto de inflexión tras la derrota ante el Chelsea en esta misma Fase Liga. "Perder 3-0 en Champions es duro y no veníamos con confianza, pero siempre hablamos en el vestuario y sabíamos que podíamos hacer las cosas mejor. Ahora estamos en un buen nivel de confianza", explicó.

Quitó importancia a las bajas temperaturas previstas en Praga y a la ausencia reciente de Lamine Yamal. "El frío no es excusa, tenemos que estar enfocados en el partido", señaló, antes de destacar al joven extremo. "Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero no podemos depender de ningún jugador. El que juegue en su posición lo hará perfecto", concluyó.

Por otro lado, también se refirió a la competencia en la plantilla tras la llegada de João Cancelo, al que dio la bienvenida. "Tiene mucha calidad y experiencia y nos ayudará mucho a los jóvenes. La competencia es buena, cuanto más nivel haya, mejor podremos rendir", afirmó, antes de subrayar su capacidad de adaptación en la banda izquierda. "Somos profesionales y nos adaptamos a las circunstancias del equipo. Me siento cómodo con Rashford o Raphinha", dijo.