Anabel Pantoja, muy emocionada y con lágrimas en los ojos, se muestra en "shock" tras el fatal accidente de Adamuz

“No hay palabras. Lo que digo es que la gente que ha muerto ya no se lo devuelve nadie”, lamentó la influencer y colaboradora televisiva Anabel Pantoja tras conocer la magnitud del accidente ferroviario en Adamuz. Según detalló el medio, Anabel había realizado el mismo recorrido tan solo una hora antes del descarrilamiento del tren de media distancia Sevilla-Madrid, suceso que ha conmocionado a la localidad cordobesa y ha dejado más de cuarenta fallecidos y decenas de heridos, de acuerdo con fuentes de emergencias citadas por el medio.

La tragedia sucedió en la tarde del domingo dentro del término municipal de Adamuz, Córdoba. De acuerdo con lo informado por las autoridades y consignado por los servicios de emergencia a través de diversos medios, el tren que cubría la ruta entre Sevilla y Madrid descarriló, generando un gran despliegue de equipos sanitarios y de rescate quienes permanecen en la zona atendiendo a los afectados y asegurando el entorno. El medio señala que la magnitud del accidente ha desencadenado una amplia conmoción social, alcanzando no solo a familiares y vecinos sino a quienes recientemente habían viajado por el mismo trayecto.

La reacción de Anabel Pantoja expone la angustia experimentada por numerosos usuarios habituales de esa conexión ferroviaria. “Increíble y estoy en shock. Estoy en shock”, expresó la influencer en declaraciones recogidas por el medio, con lágrimas evidentes y una profunda emoción al relatar su experiencia, subrayando el alcance inesperado e irreversible de la tragedia. Pantoja resaltó que no guarda ningún trato de excepción respecto al resto de pasajeros afectados: “Estoy igual que todos. Lo que pasa es que me ha pillado una hora antes para venir a trabajar. Pero bueno, que no soy más que nadie… al revés”.

La investigación sobre las causas del descarrilamiento permanece abierta, señalaron las autoridades a los medios. Mientras avanzan las diligencias, la indignación entre la población crece ante lo que muchas personas consideran una situación evitable. Según publica el medio, entre los reclamos, destaca la llamada de atención acerca de la necesidad de implementar mejoras urgentes en materia de seguridad ferroviaria para evitar que se repitan tragedias similares. “¿Sabéis qué pasa? Que al final siempre tienen que pasar desgracias para que arreglen las cosas, y esa es la desgracia, que por culpa de no arreglarlas, gente inocente ya no está”, manifestó Pantoja, reflejando un sentir generalizado en la comunidad afectada.

Las muestras de solidaridad se multiplicaron en respuesta al accidente, destacó el medio. Pantoja insistió en la importancia del apoyo a las familias de las víctimas y en la dificultad de encontrar consuelo frente a la pérdida de vidas humanas: “Todo, todo. Es que no hay ayuda. Ya la gente que se ha muerto ya no se lo devuelve nadie. Increíble”, puntualizó.

Al ser consultada por cuestiones ajenas al siniestro, como la relación entre su tía Isabel Pantoja y el cantante Julio Iglesias, Anabel declinó responder: “Mi amor, con lo que ha pasado, hablar ahora de Julio Iglesias… de verdad, entiendo tu pregunta, pero no”, respondió con la voz entrecortada, reflejando el impacto emocional producido por la tragedia.

El medio detalló que la conmoción no se limita a Adamuz sino que ha tenido eco en toda España, especialmente entre quienes suelen utilizar esa ruta ferroviaria por motivos profesionales o personales. Las autoridades persisten en las labores de identificación de las víctimas y continúan recabando información para esclarecer los factores técnicos y operativos que derivaron en el accidente. Mientras tanto, la petición de justicia y la demanda de mayor seguridad concentran la atención de familiares y ciudadanos, en una jornada marcada por el dolor y la indignación.