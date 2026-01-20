Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 ene (11.00 GMT)

Madrid, 20 ene (EFE).-

Adamuz (Córdoba, España).- Los trabajos en la zona en la que descarrilaron dos trenes en Adamuz (Córdoba) se han centrado durante la madrugada en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, y dos grúas más se han incorporado a las tareas para levantar los vagones.

Tabqa (Siria).- Las tropas del Gobierno sirio tomaron el pasado 18 de enero ciudades y aldeas controladas desde hace años por la alianza armada liderada por kurdosirios en el noreste del país, entre acusaciones recíprocas y esfuerzos diplomáticos para contener la situación y mantener los acuerdos para integrar a los kurdos en la nueva Siria.

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este martes en su red social, Truth Social, pantallazos de mensajes privados del presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y confirmó que acordó con Rutte reunirse con las partes involucradas en la cuestión de Groenlandia en el foro de Davos, que comienza hoy.

Manila.- Un tribunal filipino celebró este martes una audiencia de fianza en el marco del juicio por presunta corrupción en programas gubernamentales de infraestructura, incluidos proyectos de control de inundaciones, que implica a antiguos miembros del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH).

Moscú.- La Justicia rusa condenó a 5 años de cárcel por tenencia y tráfico ilegal de armas a un estadounidense que viajó casi un año en un yate desde Estados Unidos hasta Rusia para unirse a su novia rusa, a la que conoció por internet, según informó hoy el servicio de prensa de los tribunales de la sureña región rusa de Krasnodar.

Qawarat Bani Hassan (Cisjordania).- Torturas, abusos sexuales y privación del sueño, alimento o atención médica son algunas de las prácticas a las que los palestinos siguen sometidos en las cárceles israelíes, según una actualización del informe 'Bienvenidos al infierno' de la ONG israelí B'Tselem.

Qalqilia (Cisjordania).- Sami Al Sai, palestino de 47 años, estuvo 16 meses detenido, sin cargos ni juicio, en dos cárceles en Israel. Cuando relata su cautiverio, recuerda con claridad el momento en el que creyó que se iba a morir: los veinte minutos durante los que sus carceleros abusaron sexualmente de él introduciéndole objetos por el recto.

Bali (Indonesia).- La rupia indonesia cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense al inicio de la jornada bursátil del 20 de enero de 2026, situándose en 16.975 unidades por dólar.

Davos (Suiza).- El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha dicho este martes en el Foro de Davos que los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA) deben distribuirse equitativamente para evitar una burbuja.

Shanghái (China).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este martes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por noveno mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

Tokio.- Japón recibió por primera vez a más de 40 millones de turistas en 2025, aunque los viajeros procedentes desde China se redujeron considerablemente en el último mes del año, avanzó este martes el ministro de Turismo japonés, Yasushi Kaneko.

París (Francia). Este miércoles, 21 de enero, se cumplen 50 años del primer vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico que volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra, una proeza técnica que acabó en 2003, tras un accidente tres años antes con 113 muertos y unos costes inasumibles para un mundo que caminaba hacia la sostenibilidad.

Barcelona (España).- La sensación de "bailar en el campo" -pasando balones, regateando y combinando con sus compañeras- es lo que más le gusta del fútbol a la delantera del Barcelona Vicky López (Madrid, 2006), que se dedica a este deporte con el sueño de "ser recordada como la persona que más disfrutaba" practicándolo.

alm/EFE

