(AMP) Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz

Fuentes cercanas al gobierno francés expresaron su rechazo a la presión ejercida por Estados Unidos, luego de que Donald Trump sugiriera que el presidente Emmanuel Macron podría enfrentarse a un arancel del 200% en los vinos y champanes franceses si París se niega a tomar parte en la Junta de Paz para Gaza, una iniciativa liderada desde Washington. Según declaraciones recogidas por Europa Press, representantes del entorno de Macron calificaron como "inadmisible" e "ineficaz" la utilización de amenazas comerciales para condicionar la política exterior francesa, y afirmaron que el gobierno "toma nota" de la advertencia emitida por el mandatario estadounidense.

De acuerdo con Europa Press, Donald Trump formuló estas declaraciones tras darse a conocer que Macron podría decidir no integrarse a la citada Junta de Paz, diseñada por iniciativa de Estados Unidos para abordar el futuro del enclave de Gaza luego de la ofensiva militar israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. Trump indicó ante la prensa: "Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo", aludiendo a la posibilidad de forzar la adhesión de Francia mediante sanciones económicas. El presidente estadounidense también cuestionó la situación política de Macron y afirmó: "Nadie quiere" a Macron porque "estará muy pronto fuera del cargo". Además, reiteró: "Estará fuera del cargo en unos meses".

Las tensiones escalaron después de que el Palacio del Elíseo filtrara que Emmanuel Macron veía con reservas la invitación a sumarse a la nueva Junta de Paz para Gaza, a la que Washington ha convocado a diversos mandatarios internacionales. Según detalló Europa Press, el gobierno estadounidense creó este órgano de supervisión tras promover una propuesta de paz cuya primera fase derivó en un alto el fuego pactado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Junta estaría comandada por Trump y abierta a la participación de jefes de Estado de diferentes regiones.

Europa Press también informó que el anuncio de Donald Trump sobre una segunda fase de la propuesta estadounidense no incluyó detalles adicionales sobre las acciones previstas ni sobre la composición definitiva de la estructura institucional, más allá de insistir en el carácter internacional de la Junta y de presentar su potencial para afrontar no solo el conflicto en Gaza sino también futuras situaciones internacionales de crisis.

La reacción del entorno del presidente francés ante las afirmaciones de Trump fue inmediata. Voceros oficiales subrayaron ante Europa Press la postura mantenida anteriormente por París sobre la inaceptabilidad de cualquier intento de influir en las decisiones soberanas mediante mecanismos de presión comercial, reiterando que tales tácticas no han resultado eficaces para modificar la posición francesa en materia de política exterior.

Europpa Press consignó además que la iniciativa estadounidense surgió tras los ataques lanzados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y la consecutiva ofensiva militar israelí, hechos que agudizaron la crisis en Gaza. En respuesta, Washington presentó un esquema cuyo objetivo, según comunicó Trump la semana anterior, consiste en instaurar una instancia de supervisión internacional que vele por la seguridad en la franja, con la posibilidad de que esta Junta aborde, en el futuro, otros focos de conflicto alrededor del mundo.

Los aranceles sugeridos por Trump tendrían un fuerte impacto en la exportación de vinos y champanes, ambos productos emblemáticos y de relevancia para la economía francesa. En varias ocasiones anteriores, Estados Unidos y Francia han protagonizado disputas comerciales y diplomáticas, pero esta es la primera vez que la administración Trump menciona la imposición de un recargo del 200% sobre estos productos como instrumento de presión directa.

Europa Press también mencionó que la Junta de Paz representa para Washington una estrategia de mayor internacionalización en la gestión del conflicto de Gaza y busca involucrar a actores globales bajo la coordinación de Estados Unidos. No obstante, la negativa francesa advierte del riesgo de desencuentros con sus principales aliados occidentales, mientras otros líderes mundiales aún evalúan su participación en la nueva instancia.

La controversia generada por el cruce de declaraciones evidencia la complejidad de la diplomacia internacional tras el conflicto en Gaza y la dificultad de establecer consensos amplios bajo amenazas económicas, según recogió el medio. Mientras tanto, el futuro de la Junta de Paz, sus mecanismos de actuación y el alcance real del involucramiento internacional permanecen sin definirse, conforme a la información ofrecida por Europa Press.