Alcalde es detenido en Perú por presunto perjuicio de 3,8 millones de dólares

Lima, 20 ene (EFE).- El alcalde del municipio de Sunampe, Jesús Rojas, fue detenido este martes en un megaoperativo policial, junto a otros once implicados, por el delito de organización criminal, a raíz de las operaciones irregulares en este municipio del sur de Perú para entregar las obras de infraestructura a determinadas empresas por un monto de 3,8 millones de dólares.

El jefe de la Dirección de la Policía Nacional contra la Corrupción en la costera región de Ica (centro), Walter Ramos, declaró al Canal de televisión N que entre los detenidos hay cinco funcionarios de la municipalidad de Sunampe, además de representantes de las empresas que hacían operaciones de cohecho con este municipio.

Ramos indicó que el perjuicio económico al Estado es de 13 millones de soles (3,8 millones de dólares) por decenas de obras de construcción entregadas a este grupo de empresas en un caso que ha sido denominado "Los cuellos blancos de Sunampe".

El alcalde y los demás implicados tienen una detención preliminar de 15 días, informó el jefe policial, durante los cuales se completará la investigación por el presunto delito de organización criminal, entre otros cargos.

La denuncia partió de un anónimo que se contactó con la Policía hace un año, lo cual permitió recabar información y realizar este martes el allanamiento de varias viviendas y locales en las provincias de Chincha, Pisco y Nasca para la detención de los implicados.

Según la investigación fiscal, los sospechosos direccionaron de manera irregular diversas obras públicas desde el 2023 hasta la actualidad, para favorecer a empresas vinculadas a su entorno amical y familiar, razón por la cual cometieron los delitos de colusión simple y/o agravada, negociación incompatible y cohecho con el fin de obtener beneficios económicos ilícitos del presupuesto estatal. EFE