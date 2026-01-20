Agenda informativa multisoporte América para el martes 20 de enero de 2026

ESTADOS UNIDOS

- Se cumple un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato marcado por el expansionismo arancelario, el intervencionismo militar en el exterior y la dureza contra los migrantes en el interior. (foto)(video)(infografía)

- Netflix presenta sus resultados anuales y trimestrales.

- Secretario general de la OEA recibe a María Corina Machado en Washington. (foto) (video)

VENEZUELA

- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una manifestación ante el Ministerio Público para exigir la libertad de todos estos detenidos, tras el anuncio de las autoridades de la excarcelación de un "número importante de personas". (foto)(video)

CHILE

- Más de 20 focos permanecen activos en los incendios que arrasan las provincias del centro-sur, que han segado una veintena de vidas, consumido más de 38.000 hectáreas, destruido más de medio millar de viviendas y dejado más de 7.000 damnificados. (foto)

- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presenta a los miembros de su próximo Gobierno a mes y medio de tomar posesión. (foto)(video)

MÉXICO

- A cinco meses para su inicio, la fiebre por el Mundial de Fútbol ya se hace notar en el sector hotelero, que está experimentando una subida de precios generalizada con incrementos de tarifas de hasta el 300 %. (foto)(video)

- Rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien visita México con el objetivo de estrechar los lazos entre ambas naciones y dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas. (foto)

- La Alianza por la Salud Alimentaria da a conocer los detalles sobre la Consulta Pública del Etiquetado de Advertencias en Alimentos y Bebidas y si esta medida ha dado resultados tras cinco años de su implementación en México.

- El festival Intermoda comienza en Guadalajara con una pasarela que busca incluir a volúmenes y siluetas grandes, de cualquier género, cualquier edad, incluidos adultos mayores. (foto)(video)

GUATEMALA

- Los pandilleros detenidos por el asesinato de nueve policías brindan su primera declaración ante la ley mientras la normalidad vuelve a las calles tras los acontecimientos violentos del fin de semana. (foto)(video)

COLOMBIA

- Bogotá acoge un foro sobre la crisis humanitaria de la región colombiana del Catatumbo, en el que participan representantes de la ONU, la Cruz Roja, el Gobierno y otras autoridades. (foto)(video)

- La Contraloría colombiana (tribunal de cuentas) advierte que la desmovilizada guerrilla de las FARC no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

- Las cuentas de la campaña presidencial del senador colombiano de izquierda Iván Cepeda han causado dudas y políticos de diversos sectores han cuestionado la procedencia de los dineros que están financiando su aspiración. (foto)

ECUADOR

- Alrededor de 300 indígenas de la Amazonía ecuatoriana llegan al Ministerio de Educación para presentar sus propuestas de educación comunitaria trabajadas durante los últimos cinco años. (foto)(video)

- El Terminal Portuario de Guayaquil presenta su informe de gestión y competitividad, un puerto que enfrenta la amenaza del narcotráfico, que busca infiltrar en las mercancías grandes cantidades de cocaína.

CANADÁ

- El Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la ONU (INWEH en inglés) con sede en Canadá, emite este martes un informe sobre la grave crisis de agua potable que afecta al mundo. (infografía)

CUBA

- La ONG Prisoners Defenders, especializada en temas de derechos humanos en Cuba, presenta un informe sobre vigilancia digital, el primer estudio sobre este tema en el país. (video)(foto)

- Rueda de prensa de presentación del Festival Internacional Jazz Plaza 2026, que se celebra en La Habana del 25 de enero al 1 de febrero con la presencia de artistas de 15 países.

PERÚ

- La mayor central sindical del país realiza una manifestación contra la reestructuración de la estatal Petroperú ordenada por el Gobierno, que califican como "privatización encubierta". (foto)(video)

- El modus operandi de los ataques y asesinados cometidos por las bandas criminales, con dos delincuentes a bordo de una motocicleta para facilitar una rápida huida, ha llevado a que se prohíba a que en estos vehículos vaya más de una persona, con multas que ascienden a casi 200 dólares.

ARGENTINA

- Argentina difunde su cifra de intercambio comercial correspondiente a diciembre de 2025.

BOLIVIA

- Jóvenes de un centro de reinserción social muestran su talento en un concurso de 'freestyle' y muestran en una feria los productos que elaboran. (foto)(video)

BRASIL

- El 20 de enero, en la apertura de la 'Fan fest' del Carnaval de Río de Janeiro en la playa de Copacabana, una percusión típica de las escuelas de samba integrada por más de 1.200 músicos, busca convertirse en la mayor del mundo. (foto)(video)

EL SALVADOR

- Presentan ante el Supremo de El Salvador una denuncia contra jueces de un tribunal de Sentencia del país por retardar la entrega por escrito de la resolución absolutoria de cinco líderes comunitarios procesados por el asesinato de una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992).

DEPORTES

Redacción Deportes.- Mucho se ha hablado y escrito sobre el 'jab' demoledor, el baile provocador, el teatro verbal y el carisma de Muhammad Ali, pero su legado más pragmático reside en los libros de contabilidad. En un deporte en que la cuenta de protección al púgil caído dura 10 segundos, Ali enseñó al ganador a contar para sí en millones de dólares.

Colombia.- Previa del partido de vuelta de la Superliga de Colombia entre Independiente Santa Fe y Junior.

Venezuela.- La Federación Venezolana de Fútbol convoca a la presentación oficial del Plan Deportivo 2026-2034 y del cuerpo técnico de la selección absoluta. (foto)(video) EFE

