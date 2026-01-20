A$AP Rocky anuncia las fechas de su gira mundial 'Don't Be Dumb'

Los Ángeles (EE.UU.), 20 ene (EFE).- El rapero A$AP Rocky anunció este martes las fechas de su gira mundial titulada 'Don't Be Dumb', que contará con presentaciones en ciudades de EE.UU., Canadá, Francia o Reino Unido.

La gira de 42 fechas arrancará el próximo 27 de mayo en el United Center de Chicago, pasando por ciudades como Los Ángeles, Houston o Edmonton (Canadá), antes de finalizar el 11 de julio en el Prudential Center de Nueva Jersey.

El tour continuará el 25 de agosto por Bruselas y recorrerá ciudades como Amsterdam, Londres, Hamburgo (Alemania), hasta finalizar el 30 de septiembre en París.

Esta será la primera oportunidad para que los seguidores escuchen 'Don't Be Dumb' en vivo, el primer álbum de larga duración de Rocky en ocho años.

El lanzamiento de este disco, publicado el pasado 16 de enero, superó el millón de preguardados en Spotify, convirtiéndolo en el álbum de hip-hop con el mayor número de adiciones anticipadas en la plataforma.

El éxito del rapero estadounidense llega después de un 2025 en el que protagonizó dos largometrajes producidos por A24: 'Highest 2 Lowest', dirigida por Spike Lee; y la película 'If I Had Legs I'd Kick You', dirigida por Mary Bronstein. EFE