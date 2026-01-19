Agencias

'Zootopia 2' es la película animada más taquillera de Hollywood con 1.706 millones dólares

Redacción Internacional, 19 ene (EFE).- 'Zootopia 2', el éxito de Disney, se convierte en la película animada hecha en Hollywood más taquillera de la historia con una recaudación global de 1.706 millones de dólares en todo el mundo, superando a 'Inside Out 2', según datos de la web Box Office Mojo.

La película china “Ne Zha 2”, un estreno no afiliado a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), se mantiene como la película de animación más taquillera del mundo con 2.250 millones de dólares, según señala el medio Variety.

Con estos datos, 'Zootopia 2' se sitúa como el noveno estreno mundial más taquillero de todos los tiempos, por detrás de dos grandes superhéroes: 'Spider-Man: No way home' (1.900 millones de dólares) y 'Avengers: Infinity War' (2.000 millones de dólares), señala el medio estadounidense.

Este fin de semana la taquilla, según datos de la web Box Office Mojo, ha estado marcada por la llegada del horror posapocalíptico de '28 Years Later: The Bone Temple', secuela de la saga '28 Years Later', que ha recaudado un total de 31 millones de dólares en todo el mundo, de los que 13 millones han sido en los cines de Norteamérica -Canadá y Estados Unidos-.

En este mercado le pisa los talones a 'Avatar: Fire and Ash', que se mantiene como líder de la cartelera este fin de semana con 13,3 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

La tercera entrega de la saga de James Cameron ha recaudado un total de 1,322 millones de dolares desde su estreno mundial el pasado 19 de diciembre.

'Zootopia 2' se posiciona este fin de semana como la tercera película más taquillera en el mercado norteamericano con 8,8 millones de dólares de recaudación, seguido por 'The Housemaid' con 8,5 millones (177 en todo el mundo desde su estreno) y 'Marty Supreme' suma 5,5 millones de dólares y acumula 94,8 en todo el mundo.EFE

