WEF advierte que volatilidad en las cadenas de suministro no es puntual sino estructural

Davos/Ginebra, 19 ene (EFE).- La volatilidad en las cadenas de suministro, causada por la fragmentación política, los cambios en el comercio y la escasez de mano de obra, ya no es un problema temporal sino estructural, advierte un informe del Foro Económico Mundial (WEF) publicado en coincidencia con la apertura de la 56ª edición de su gran cita de líderes mundiales en Davos (Suiza).

Según el informe, la volatilidad refleja una reconfiguración profunda en las cadenas globales de valor, después de que en 2025 las escaladas arancelarias entre las principales economías reordenaran más de 400.000 millones de dólares en flujos comerciales globales y las perturbaciones en las rutas marítimas elevaran los costes del transporte de contenedores un 40 % interanual.

Ello, en un contexto en el que la producción industrial en las economías más avanzadas crece al ritmo más débil desde 2009, mientras que se han introducido más de 3.000 nuevas medidas de política comercial e industrial en todo el mundo sólo el año pasado, que configuran un clima de incertidumbre permanente.

"La perturbación de las cadenas de suministro en 2026 será constante y estructural", subrayó Per Kristian Hong, experto en la consultora Kearney, que ha colaborado con WEF en la elaboración del informe.

Para los responsables de estas cadenas de suministro, "la prioridad ya no es prever la perturbación sino rediseñar los modelos operativos para funcionar bajo una incertidumbre permanente", añadió.

Kiva Allgood, directora general del WEF, coincidió en este diagnóstico y subrayó que la volatilidad de los mercados "es una condición que deben tener en cuenta los líderes a la hora de planificar", mientras el informe pone como modelos en este sentido iniciativas en países como China, Catar o Irlanda.

"La ventaja competitiva procede ahora de la anticipación, la opcionalidad y la coordinación. Las empresas y los países que desarrollen conjuntamente estas capacidades estarán mejor posicionados para atraer inversión, asegurar el suministro y sostener el crecimiento en una economía global cada vez más fragmentada", señaló.

El WEF además ha lanzado este lunes una herramienta digital, el "navegador para la preparación en las cadenas de fabricación y suministro", que busca apoyar la toma de decisiones estratégicas sobre política industrial, con el fin de que los gobiernos puedan "diagnosticar brechas de competitividad y priorizar reformas". EFE