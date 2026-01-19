Un tiburón ataca a un hombre en Sídney, el tercer incidente en poco más de 24 horas

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- Un hombre resultó gravemente herido este lunes tras ser atacado por un tiburón en la playa de North Steyne, en el norte de Sídney, en el tercer incidente relacionado con escualos registrado en la ciudad australiana en poco más de 24 horas, informaron los servicios de emergencia.

El ataque se produjo poco después de las 18.00 hora local (7.00 GMT), cuando los equipos de rescate fueron alertados y acudieron a la playa, ubicada en la zona de Manly, donde el herido recibió atención médica.

Salvamento Marítimo de Nueva Gales del Sur, estado donde se encuentra Sídney, calificó el episodio como "grave", y ambulancias y agentes de la Policía estatal permanecen desplegados en la zona, sin que hasta el momento se haya precisado el estado del afectado.

Este nuevo suceso se suma a otro ataque de tiburón el domingo en Shark Beach (Playa Tiburón), en el este de la misma ciudad, donde un niño de 12 años sufrió heridas críticas en ambas piernas y permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Sídney.

Menos de 24 horas después, otro menor, de 11 años, resultó ileso después de que un tiburón mordiera su tabla de surf en la playa de Dee Why, también en el norte de la urbe.

Las autoridades han activado los protocolos de seguridad y vigilancia en las playas afectadas, con el despliegue de drones, motos acuáticas y patrullas marítimas, además del cierre preventivo de varios arenales.

Expertos apuntan a que las intensas lluvias del fin de semana, que generaron aguas turbias y una mezcla de agua dulce y salada, podrían haber favorecido la presencia de tiburones cerca de la costa.

Durante 2025, se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, incluido uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco resultaron mortales.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en el país oceánico, unos 260 mortales. EFE