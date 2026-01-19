Agencias

Trump advierte que al no lograr el Nobel "ya no se siente obligado a pensar solo en paz"

Guardar

Redacción Internacional, 19 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz".

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.

En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".

"Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla como muestra de gratitud por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo ya se ha recordado que la distinción es intransferible.

Trump ha insistido este lunes en que ha llegado el momento de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia.

"Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", señaló en su red social, Truth Social. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La última revisión del tren Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) se realizó hace cuatro días

Al menos 39 fallecidos y 152 heridos tras el descarrilamiento de un Iryo entre Málaga y Madrid, en Córdoba, donde un tren invadió la vía contraria provocando colisiones y una gran movilización de servicios médicos y emergencias

La última revisión del tren

Sánchez se traslada este lunes por la mañana al lugar del descarrillamiento

Al menos 39 personas han perdido la vida en una colisión entre dos trenes cerca de Adamuz, Córdoba, mientras las autoridades investigan el alcance de la tragedia y advierten que la cifra de víctimas aún podría aumentar

Sánchez se traslada este lunes

Madrid volverá a acoger los Laureus World Sports Awards el 20 de abril

Figuras deportivas internacionales, líderes sociales y personalidades del entretenimiento participarán en una velada que destacará éxitos atléticos, impacto comunitario y cultura global, en una nueva edición de uno de los premios más prestigiosos del ámbito mundial en la capital española

Madrid volverá a acoger los

Isa Pantoja, rotunda sobre la nueva novia de Kiko Rivera: "Si le sirve de una forma positiva ole por ellos"

Mientras Isa Pantoja promueve su nuevo proyecto televisivo, responde abiertamente a las preguntas sobre la relación sentimental de su hermano Kiko Rivera, destacando el bienestar de ambos y reconociendo públicamente a la actual pareja del dj

Isa Pantoja, rotunda sobre la

Trump afirma que Somalia "ni siquiera es un país" y que los somalíes apenas son buenos en "piratear barcos"

Trump afirma que Somalia "ni