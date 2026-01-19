Agencias

Trasladados a los hospitales todos los heridos graves en el descarrilamiento en España

Guardar

Madrid, 19 ene (EFE).- Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el grave descarrilamiento de dos trenes en Córdoba fueron trasladadas a centros sanitarios, según ha informado el ministro español de Transportes, Óscar Puente.

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a la estación madrileña de Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las autoridades chinas investigaron por corrupción a 115 altos funcionarios en 2025

Infobae

Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia

Técnicos internacionales tendrán acceso a la mayor planta atómica europea tras una tregua breve, permitirán restaurar la única línea eléctrica de respaldo dañada en enero, mientras expertos vigilan riesgos y refuerzan medidas preventivas ante el conflicto y el frío

Rusia y Ucrania acuerdan un

Noroeste de Florida registra nevadas poco frecuentes por las bajas temperaturas

Infobae

Juez da a Trump 21 días para "rectificar" la deportación por "error" de una estudiante universitaria a Honduras

El tribunal federal exige al gobierno estadounidense responder en un plazo máximo de tres semanas tras admitir el traslado irregular de Any Lucía López Belloza y recomienda que se agilice una visa de estudiante para reparar las consecuencias legales

Juez da a Trump 21

Bajas temperaturas provocan nevadas poco frecuentes en el Noroeste de Florida

Infobae