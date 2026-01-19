Temas del día de EFE Internacional del 19 de enero de 2026 (19.00 GMT)

ESPAÑA ACCIDENTE

Madrid - El accidente entre dos trenes en la provincia de Córdoba (sur de España) ocurrido a última hora del domingo y cuyas causas todavía se investigan ha provocado al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.

- Las muestras de solidaridad por el accidente ferroviario de ayer domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, que ha provocado por el momento 40 muertos, se han sucedido por toda Europa y el mundo.

- Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 40 muertos y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro.

- El grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), que es el principal accionista de Iryo, expresó este lunes sus condolencias y ofreció su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente ferroviario en el sur de España que ha causado hasta ahora 40 muertos y más de cien heridos.

EE.UU GROENLANDIA

Bruselas -(Resumen)-La Unión Europea (UE) se debate entre la vía diplomática o las represalias ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que no acepten su plan para hacerse con Groenlandia, y celebrará una cumbre extraordinaria este jueves para discutir estas opciones.

-Dinamarca y Groenlandia propusieron este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla ártica, informó el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que la UE “no busca pelea” por Groenlandia pero será “firme” en la defensa de sus intereses, para lo que cuenta con diferentes “herramientas”.

- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que no quiere que la UE tenga que imponer aranceles recíprocos a EE. UU. si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de imponer estas tasas en respuesta a las tensiones por Groenlandia, pero aseguró que Europa es capaz de reaccionar si es necesario y sostuvo que quizás las amenazas que ve el mandatario estadounidenses no son tales si EE.UU. ha reducido su presencia en la isla ártica.

- El Gobierno danés no estará representado en la 56ª edición de la gran cita de líderes mundiales en Davos (Suiza), a la que asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump, en un momento en el que se han agudizado las tensiones por sus aspiraciones de anexionarse el territorio autónomo danés de Groenlandia.

(Se ha enviado información de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha enviado una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr, en la que le dice que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz").

(Siguen sucediéndose las reacciones en Europa a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, entre ellas la del primer ministro británico, Keir Starmer, que dice que la disputa debe resolverse entre aliados).

EEUU VENEZUELA

Caracas - La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comienza su tercera semana al mando de Venezuela, mientras familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación de todos los reclusos y la oposición busca hacer oír sus denuncias en esta nueva etapa del chavismo.

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala - Guatemala vive este lunes su primer día bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, tras la ola de violencia que sacudió al país centroamericano el fin de semana con motines en las cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros.

CHILE INCENDIOS

Santiago - El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, elevó este lunes a 19 el número de personas fallecidas a causa de los graves incendios forestales que azotan las regiones centrales de Ñuble y el Biobío, donde los efectivos de bomberos y protección civil siguen luchando contra las llamas en condiciones naturales adversas, con fuerte calor e intensos vientos.

IRÁN PROTESTAS

Teherán - Irán ha sofocado las protestas que comenzaron hace tres semanas y que pronto pasaron a pedir el fin de la República Islámica, pero las causas de esas movilizaciones continúan vivas con subidas de precio de productos básicos, personas que no llegan a fin de mes y unas políticas económicas que no convencen a la población.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - El Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial, reúne desde este lunes a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales, pero gran parte de la atención la centrará el presidente de EE.UU, Donald Trump, ante la tensión entre Washington y Europa por el empeño de este en anexionarse Groenlandia.

ISRAEL PALESTINA

El Cairo - Egipto, mediador clave en el conflicto en Gaza, coordinó este lunes con Arabia Saudí, Kuwait, Pakistán y Turquía el apoyo a los pasos dados hasta el momento para la puesta en marcha de la segunda fase de la tregua en la Franja según el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

- Francia no tiene intención de entrar en la Junta de la Paz para Gaza en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, porque cuestiona principios del multilateralismo de la estructura de funcionamiento de Naciones Unidas.

(Se ha enviado información de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin).

(Se han enviado además unas claves sobre los cuatro órganos que gestionarán Gaza: Junta de Paz, Comité Ejecutivo, Comité Ejecutivo para Gaza y Comité Nacional).

FMI PERSPECTIVAS

Bruselas - El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este lunes dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3 %, pero advirtió de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

(Se han enviado informaciones sobre España, que eleva su previsión de crecimiento tres décimas, al 2,3 por ciento,la eurozona, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica).

SIRIA KURDOS

Beirut -- La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y el Ejército del país se acusaron este lunes mutuamente del lanzamiento de nuevos ataques, que han causado decenas de muertos en ambos bandos, pese al cese de hostilidades alcanzado la víspera.

CUBA EEUU

La Habana.- La Habana y Washington llevan dos semanas cruzándose agresivas declaraciones a raíz de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El diálogo es nulo, pero los temas coinciden: petróleo, crisis y negociación.

- El historiador cubano Rafael Rojas, habla con EFE sobre la situación de Cuba y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año y cómo esto modifica el papel de México como proveedor de petróleo a la isla.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío intenso, mientras tratan de proteger a los más vulnerables del impacto acumulado de los ataques rusos. Por Rostyslav Averchuk

- Rusia lanzó anoche contra Ucrania 145 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 126, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de trece drones en doce localizaciones, así como la caída de fragmentos en cinco.

VALENTINO

Roma - El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, con lo que desaparece el "último emperador" del diseño, tras una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

