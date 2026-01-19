Agencias

Starmer dice que la disputa con Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados

Guardar

Londres, 19 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que la disputa con el presidente Donald Trump sobre Groenlandia debe ser resuelta mediante una "discusión tranquila" entre los aliados, después de que éste amenazase con imponer aranceles al Reino Unido y a otros países europeos por su apoyo a la soberanía danesa sobre la isla.

En un discurso a la nación desde la residencia de Downing Street, Starmer reiteró que la decisión de Trump de amenazar con aranceles del 10 % al Reino Unido y a otros gobiernos europeos es "un error" y no es "la manera correcta de resolver diferencias" porque perjudica a trabajadores, empresas y la economía británica.

El líder laborista reiteró que el futuro de Groenlandia pertenece solamente a la población de la isla y solo al Reino de Dinamarca. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 km/h

Renfe descarta que el accidente

Las comandancias de Córdoba y Huelva, habilitadas para que familiares aporten ADN para cotejar con víctimas

Las comandancias de Córdoba y

Un dispositivo portátil permite hablar en tiempo real a personas con problemas del habla

Infobae

Andalucía pide al Ministerio de Sanidad que incluya las reivindicaciones de los TCAE en el Estatuto Marco

Andalucía pide al Ministerio de

El Kremlin elude comentar las presuntas amenazas de Rusia en Groenlancia

Infobae