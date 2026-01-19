Starmer dice que la disputa con Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados

Londres, 19 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que la disputa con el presidente Donald Trump sobre Groenlandia debe ser resuelta mediante una "discusión tranquila" entre los aliados, después de que éste amenazase con imponer aranceles al Reino Unido y a otros países europeos por su apoyo a la soberanía danesa sobre la isla.

En un discurso a la nación desde la residencia de Downing Street, Starmer reiteró que la decisión de Trump de amenazar con aranceles del 10 % al Reino Unido y a otros gobiernos europeos es "un error" y no es "la manera correcta de resolver diferencias" porque perjudica a trabajadores, empresas y la economía británica.

El líder laborista reiteró que el futuro de Groenlandia pertenece solamente a la población de la isla y solo al Reino de Dinamarca. EFE

