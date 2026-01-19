Senador colombiano de izquierda se mantiene adelante en la intención de voto presidencial

Bogotá, 18 ene (EFE).- El senador de izquierda Iván Cepeda, cercano al presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene al frente de la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, según una encuesta divulgada este domingo.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la coalición de Petro, tiene el 30 % de las preferencias del electorado, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 22 %, según la encuesta de la firma española GAD3 publicada por el canal de televisión Noticias RCN.

El sondeo, que preguntó "si las elecciones a la Presidencia fueran mañana, ¿por quién votaría?", sin sugerir nombres, muestra en tercer puesto a la senadora Paloma Valencia con un distante 3 %, del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) , mientras que el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, que aparecía en tercero en otras encuestas como abanderado del centro, cae al séptimo lugar, con solo el 1 %.

Una primera encuesta, de la firma Invamer mostró el 1 de diciembre en primer lugar a Cepeda (31,9 %), seguido por De la Espriella (18,2 %) y por Fajardo (8,5 %).

La segunda, de la brasileña AtlasIntel, salió el pasado 10 de enero y arrojó que la intención de voto la lidera De la Espriella (28 %), seguido por Cepeda (26,5 %) y por Fajardo (9,4 %).

En lo que coinciden las tres encuestas es en que habrá necesidad de una segunda vuelta presidencial el 21 de junio, y en ese caso el sondeo de hoy de GAD3 apunta a una victoria de Cepeda, aunque con un amplio sector del electorado indeciso.

Para un primer balotaje, Cepeda tiene el 40 % de la intención de voto, contra el 32 % de De la Espriella, mientras que el voto en blanco suma el 11 %; los que no votarían, otro 10 % y los que no saben o no responden el 7 %.

Cepeda, con el 40 %, también se impondría en segunda vuelta a Sergio Fajardo (25 %), y si el rival fuera Paloma Valencia le ganaría con el 43 % contra el 20 % de la senadora, agrega la encuesta.

GAD3 hizo la encuesta entre los pasados 13 y 15 de enero y, aunque no se informó el universo consultado, tiene una margen de error del 2,83 %.

Antes de las elecciones presidenciales, los colombianos irán a las urnas el 8 de marzo para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, y además podrán escoger a los candidatos definitivos de la izquierda y la centro-derecha en consultas interpartidistas.

En el caso de la consulta del Pacto Amplio, que reúne a candidatos de la izquierda, la intención de voto muestra a Cepeda adelante, con el 34 %, seguido por el exsenador Roy Barreras (4 %) y por el exgobernador Camilo Romero (3 %).

La otra consulta es de la centro-derecha, para la cual la encuesta pone en primer lugar a Paloma Valencia (23 %), seguida por la periodista Vicky Dávila (8 %), el exsenador Juan Manuel Galán (8 %) y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (6 %). EFE